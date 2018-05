La Svezia ha appena fatto una confessione sorprendente sulle sue famose polpette

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Le celebrisvedesi non sono svedesi. "Lesvedesi sono in realtà basate su una ricetta che il re Carlo XII portò a casa dalla Turchia all'inizio del XVIII secolo. Rimaniamo fedeli ai fatti!". A svelarlo è l'account Twitter ufficiale del paese: la ricetta delle– ottime per uno spuntino, un pasto o una pausa durante lo shopping a Ikea – arriva dalla lontana Turchia.Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM — Sweden.se (@swedense) 28 aprile 2018Il tweet è stato accolto con un misto di sorpresa e incredulità, ma a confermare la notizia è stato tale Peter Isolato, che ha trovato le prove in un vecchio ricettario. "In un libro di cucina svedese – ha scritto Isolato ...