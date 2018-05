La Svezia confessa | «La ricetta delle nostre polpette è turca»

vanityfair

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Lesvedesi non sono svedesi, sono turche. Lo ha annunciato lasul suo profilo Twitter, come a volersi liberarsi di un peso: «Lesvedesi sono in realtà basate su unache il re Carlo XII portò a casa dalla Turchia all’inizio del XVIII secolo. Rimaniamo fedeli ai fatti!». https://twitter.com/swedense/status/990223361648275456 7mila retweet, oltre 18mila like, e quasi 500 commenti di follower delusi scoprendo che il piatto con cui hanno sempre identificato la nazione, ha origini molto diverse. La Turchia però gongola, fa scoppiare un polpettagate e si prende una bella rivincita: i media ripetono che la«hato» e puntualizzano che insieme alle, dopo la sua permanenza nell’Impero Ottomano – nel periodo (tra il 1697 e il 1718), dopo aver perso una battaglia con la Russia – Re Carlo portò via un ghiotto bottino ...