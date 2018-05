La scelta di Nilufar è Giordano Mazzocchi? Maria De Filippi lo bacchetta in puntata : Chi sarà la scelta di Nilufar Addati? Le anticipazioni di Uomini e Donne sull'ultima registrazione continuano a confondere il pubblico, anche perché se da una parte c'è l'atteggiamento di Giordano Mazzocchi che diventa sempre più esagerato, al punto che anche Maria De Filippi ha dovuto bacchettarlo, dall'altra c'è un Nicolò Ferrari che sta corteggiando la tronista alla stragrande! Inizialmente forse nessuno avrebbe scommesso un euro su Nicolò, ...

Uomini e Donne - trono classico : NILUFAR - SARA e MARIANO verso la scelta… : Dato che è ormai cominciato il mese di maggio, i tronisti di Uomini e Donne dovranno arrivare alla loro scelta finale; cerchiamo quindi di fare delle considerazioni sui percorsi di SARA Affi Fella, MARIANO Catanzaro e NILUFAR Addati. Dopo l’esperienza estiva nel programma Temptation Island, SARA ha cercato di ricucire i rapporti con il suo ex Nicola Panico; passati alcuni mesi da quel tentativo di rappacificazione, la Affi Fella ha quindi ...

La scelta di Nilufar è LUI? Maria De Filippi interviene : Chi sarà la scelta di Nilufar Addati? Le anticipazioni di Uomini e Donne sull'ultima registrazione continuano a confondere il pubblico, anche perché se da una parte c'è l'atteggiamento di Giordano Mazzocchi che diventa sempre più esagerato, al punto che anche Maria De Filippi ha dovuto bacchettarlo, dall'altra c'è un Nicolò Ferrari che sta corteggiando la tronista alla stragrande! Inizialmente forse nessuno avrebbe scommesso un euro su Nicolò, ...

Registrazione Uomini e donne oggi - la scelta di Nilufar : chi è il favorito Video : A #Uomini e donne è tempo di scelte e di nuove registrazioni. [Video] oggi 30 aprile verranno registrate le nuove puntate del trono classico che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5. Dopo la Registrazione della scelta di Nicolò Brigante, al quale è stata dedicata una puntata speciale in onda mercoledì 2 maggio in tv, ecco che oggi si ritornera' a porre l'attenzione sugli altri tre tronisti di questa edizione che stanno portando a ...

Registrazione Uomini e donne oggi - la scelta di Nilufar : chi è il favorito : A Uomini e donne è tempo di scelte e di nuove registrazioni. oggi 30 aprile verranno registrate le nuove puntate del trono classico che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5. Dopo la Registrazione della scelta di Nicolò Brigante, al quale è stata dedicata una puntata speciale in onda mercoledì 2 maggio in tv, ecco che oggi si ritornerà a porre l'attenzione sugli altri tre tronisti di questa edizione che stanno portando a termine la ...

Uomini e Donne/ Nilufar Addati - scelta anticipata? Una confessione importante (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati anticipa la sua scelta alla prossima settimana? La tronista ha capito chi vuole al suo fianco tra Nicolò e Giordano(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - la scelta di Nilufar : il rifiuto finale di Giordano Video : La scelta finale di Nilufar è tra le più attese di questa edizione di Uomini e donne [Video]. La bella e giovane tronista napoletana a breve sara' chiamata a portare a termine il suo percorso in trasmissione con Giordano e Nicolò, i due corteggiatori che hanno fatto breccia nel suo cuore. Eppure l'epilogo del percorso di Nilufar potrebbe riservarle un clamoroso colpo di scena finale del tutto inaspettato. La scelta di Nilufar a Uomini e donne: ...

Registrazione Uomini e donne - la scelta di Sara e Nilufar : panico in studio Video : Dall'ultima Registrazione di #Uomini e donne trono classico che avremo modo di vedere in onda la prossima settimana su Canale 5 [Video] arrivando delle anticipazioni decisamente clamorose che riguadano in primis le due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. In questo nuovo appuntamento con il dating show della De Filippi ci sono state delle novita' importanti che riguardano proprio le due ragazze napoletane che come ben saprete stanno ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Nilufar : rissa e insulti tra Nicolò e Giordano Video : Nervi tesi tra i corteggiatori di Nilufar Addati a pochi giorni dalla registrazione della fatidica scelta finale [Video]a #Uomini e donne. Le ultimissime di gossip rivelano che sono due i corteggiatori rimasti in studio che si contendono il cuore della giovane tronista napoletana. Stiamo parlano di Giordano e Nicolò, due ragazzi estremamente diversi che in queste ore sono stati protagonisti di una rissa verbale scoppiata sui social network, dove ...

Registrazione U&D - la scelta di Nilufar e Nicolò : l'addio e il rifiuto finale Video : Nello studio di #Uomini e donne procedono le registrazioni del trono classico [Video] e proprio nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto che i tronisti in carica hanno registrato il nuovo doppio appuntamento con il dating show Mediaset che avremo modo di vedere in onda la prossima settimana come sempre su Canale 5. Cosa succedera' in questi nuovi appuntamenti e quali saranno le novita' che riguarderanno il percorso di Nilufar e Nicolò? ...

Uomini e Donne/ Nilufar come Nicolò Brigante? Rivoluzione in studio e doppia scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Nicolò Brigante, la scelta per i due tronisti è imminente? Caos in studio e uscite di scena importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - salta la scelta di Nilufar? Ecco cosa accadrà con Giordano Mazzocchi : Tutti sono in trepidante attesa della scelta di Nilufar a Uomini e Donne ma qualcosa ancora non quadra. Giordano Mazzocchi ha lasciato lo studio e non sembra intenzionato a tornare a corteggiare la ...

Uomini e Donne - si avvicina il momento della scelta : per Nilufar un possibile rifiuto : A Uomini e Donne il trono classico di Nicolò, Sara e Nilufa r sta per finire. Le corteggiatrici di Brigante sembrano essere stufe di aspettare, mentre Lorenzo è sempre più indispettito dall'affinità ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella e Nilufar Addati vicine alla scelta? Problemi in vista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: l'amica di Sara Affi Fella prende in giro Lorenzo Riccardi durante una diretta sui social? Ecco tutta la verità.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:45:00 GMT)