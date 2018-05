La Roma prova la rimonta | a PES

Roma - Di Francesco prova gli 11 anti-Liverpool : dubbio El Shaarawy - Strootman ko : Eusebio Di Francesco ha confermato che la formazione che schiererà domani contro il Liverpool nella semifinale di Champions League non sarà scontata. Al netto degli infortunati Strootman , contusione ...

Prova a sgozzare la moglie - poi si uccide lanciandosi dal balcone a Roma : Tenta di sgozzare la moglie poi si uccide lanciandosi dal balcone. Un commercialista di 38 anni, al culmine di una lite violenta, ha tentato di sgozzare la moglie e poi si è tolto la vita lanciandosi dal balcone dell'appartamento al terzo piano. L'uomo è morto sul colpo. La donna, soccorsa, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Romano di Tor Vergata. E' accaduto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca ...

Roma - De Rossi : 'Abbiamo il dovere di provarci'. Florenzi : 'Non ci hanno ucciso' : LIVERPOOL - Un'altra serata complicata per la Roma dopo gli 'schiaffi' del Camp Nou. Anche se stavolta la sensazione è stata quella di una squadra nettamente inferiore al Liverpool , a tratti ...

Kolarov : “la Roma ha l’obbligo di provare a vincere Champions” : “Ora viene il bello ma anche il duro. Noi siamo arrivati in semifinale meritatamente e abbiamo l’obbligo di provare a vincere la Champions League”. Lo ha detto il terzino della Roma Aleksander Kolarov alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Liverpool. “Siamo pronti a fare due grandi partite, domani non si deciderà niente perché ci sarà anche la gara di ritorno -ha aggiunto il 32enne ...

Kolarov : 'Roma - abbiamo il dovere di provare a vincere la Champions' : LIVERPOOL - ' Non siamo qui per caso, abbiamo dimostrato di essere a livello di una semifinale di Champions e ora siamo pronti per fare due grandi partite. Dico due perchè domani non si deciderà ...

La Roma fa l'impresa - elimina il Barcellona di Messi e ora prova a restare lucida : La Roma ha fatto l'impresa e ha eliminato il Barcellona in Champions League. Allo Stadio Olimpico strapieno finisce 3-0, il punteggio che serviva per ribaltare il 4-1 del Camp Nou della settimana scorsa. Non sono bastati Messi e Suarez al Barca delle meraviglie per avere la meglio di questa Roma. Hanno segnato Dzeko nel primo tempo, poi De Rossi su rigore all'inizio della ripresa e ...

Approvato il rendiconto di gestione di Roma Capitale per l’anno 2017 : La Giunta Capitolina ha Approvato il rendiconto di gestione di Roma Capitale per l’anno 2017. Il provvedimento sarà ora sottoposto

Roma - una strada dell'Aventino dedicata a Fabrizio Frizzi : mozione approvata in Campidoglio : Fabrizio Frizzi avrà una strada intitolata a suo nome a Roma. Nella seduta odierna l'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la mozione che prevede l'impegno per la sindaca e la giunta ad ...

Magica Roma - Barca affondato 3-0. E stasera la Juve ci prova a Madrid : Completa i quarti Bayern Monaco-Siviglia , 20.45 diretta Premium Sport, : si parte dal 2-1 dell'andata in favore dei bavaresi.

Roma-Barcellona 3-0 - il sindaco Raggi : 'Grande prova d'orgoglio per la città' : 'Complimenti alla OfficialASRoma per la Remuntada di stasera. Grande prova d'orgoglio per la città e per l'Italia intera. #RomaBarcellona'. Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

