La Roma è stata eliminata dalla Champions League

Anche a Roma - come a Torino - una bambina è stata registrata all’anagrafe come figlia di una coppia omogenitoriale : Una bambina è stata registrata all’anagrafe del comune di Roma come figlia di una coppia di uomini, per la prima volta senza la decisione di un giudice. Lo ha annunciato l’avvocato della coppia, che è canadese e ha avuto la The post Anche a Roma, come a Torino, una bambina è stata registrata all’anagrafe come figlia di una coppia omogenitoriale appeared first on Il Post.

“La nostra vita…”. Dramma per Romano Prodi e sua moglie. È lo stesso ex presidente del consiglio a confessare tutto. E pensare che la notizia gli è stata data mentre erano dal papa : Quando è successo tutto l’ex premier e la moglie Flavia erano fuori città con una delegazione bolognese recatasi a roma in visita a papa Francesco, 14mila persone in tutto per rendere omaggio al pontefice. Le immagini hanno fatto il giro delle televisioni, non solo Prodi, ma anche Gianni Morandi e Francesco Guccini. Il fatto è che mentre il Professore e la moglie erano lontani dalla loro casa bolognese, l’abitazione è stata svaligiata ...

Roma - la donna trovata carbonizzata è stata bruciata viva : Nessun segno di violenza sul corpo di Maria Cristina Olivi, la 49enne trovata carbonizzata nel parco delle Tre Fontane a Roma- E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia effettuata oggi al policlinico Tor Vergata...

Roma - arsa viva nel parco : 'È stata soffocata dal fumo' : Roma soffocata dalle fiamme che hanno avvolto gran parte del suo corpo. A uccidere Maria Cristina Olivi, la donna trovata carbonizzata all'alba del 20 aprile nel parco delle Tre Fontane all'Eur, sono ...

L'Unità va all'asta : il Tribunale di Roma dispone la perizia per la messa in vendita della storica testata fondata da Antonio Gramsci : L'Unità, storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci, finisce all'asta. Mercoledì il Tribunale di Roma ha incaricato un perito di procedere alla valutazione della testata che dal 1924 è stata punto di riferimento culturale della sinistra italiana. Una volta depositata la perizia, il giudice potrà procedere alla vendita del giornale, di cui dovrà dare pubblicità secondo i tempi che la legge stabilisce. ...

Roma : Tratta di esseri umani - arrestata 54enne : Roma – Una donna 54enne di Zagabria è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione di Roma, diretto da Filiberto Mastrapasqua. A suo carico un mandato d’arresto europeo emesso in Francia per associazione a delinquere finalizzata alla Tratta di essere umani. Durante alcuni servizi finalizzati al controllo di immigrati clandestini nella Capitale, i poliziotti sono venuti a conoscenza di una donna ...

Roma - Pallotta : 'È stata una sfida difficile - il prossimo obiettivo è il Genoa' : 'Non solo qui a Roma ma anche in America aspettano con ansia questa sfida - le sue parole a Premium - Il nuovo stadio? Adesso è una sfida politica, c'è tempo fino a luglio. È un peccato per i tifosi ...

Roma - l’attrice americana Olivia Luccardi molestata su un taxi abusivo : Roma, l’attrice americana Olivia Luccardi molestata su un taxi abusivo La star di “Orange Is The New Black” ha denunciato il tassista, originario della Siria, che ora rischia un processo per violenza sessuale Continua a leggere

Roma - l'attrice americana Olivia Luccardi molestata su un taxi abusivo : La star di "Orange Is The New Black" ha denunciato il tassista, originario della Siria, che ora rischia un processo per violenza sessuale

Star di Netflix molestata a Roma : Le avrebbe dato un bacio sulla bocca dopo che, spacciandosi per un tassista, l'aveva fatta salire sulla sua automobile . Protagonista di questa terribile esperienza Olivia Taylor Luccardi, Star delle ...

Star di Netflix molestata a Roma da tassista abusivo/ Olivia Taylor aggredita da un immigrato : Olivia Taylor Luccardi ha visto la sua vacanza Romana trasformarsi in un incubo per via di un tassista (abusivo) che ha tentato di violentarla. Ecco il so racconto(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Roma. La star delle serie Netflix Olivia Taylor Luccardi molestata sul taxi abusivo : Doveva essere un soggiorno di piacere quello di Olivia Taylor Luccardi, 29enne attrice statunitense nota per aver preso parte ad alcune serie tv di successo tra cui ?Orange Is the New...

Roma - emergenza buche : a Frattocchie la strada è devastata : Roma, emergenza buche: a Frattocchie la strada è devastata Il servizio di Striscia la Notizia sulle buche della frazione di Marino, dove il rischio incidenti è altissimo. Continua a leggere

Roma - emergenza buche : a Frattocchie la strada è devastata : Il problema delle strade dissestate a Roma non riguarda solo il centro città. Anche nei comuni limitrofi la manutenzione ordinaria sembra non avvenire secondo la tempistica richiesta e i disagi per ...