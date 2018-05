“Povera Mia…”. Alessia Marcuzzi commossa per la figlia. Durante l’intervista a ‘Verissimo’ la “condottiera” dell’Isola dei famosi non ha trattenuto le lacrime - Quel fatto lì l’ha proprio toccata nel profondo : Alessia Marcuzzi, regina dell’Isola dei famosi e destinataria di complimenti e critiche, è tornata a Verissimo per fare un bilancio dell’ultima edizione del suo reality. Impossibile non parlare del canna-gate, che è la questione che ha tenuto banco più di tutte quest’anno. e la presentatrice si è commossa Durante l’intervista con Silvia Toffanin. La Marcuzzi non ha apprezzato gli attacchi gratuiti nei suoi confronti, che poco ...

Calciomercato Torino - si pensa anche al futuro : doppia mossa dei granata : Calciomercato Torino – Ottima prestazione del Torino nella gara di campionato contro l’Inter, la squadra di Walter Mazzarri in grande ripresa e spera di concludere al meglio la stagione. La dirigenza granata nel frattempo pensa alla prossima stagione ed al mercato, movimenti per il futuro. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ due giovani del Pordenone sono entrati nel mirino: il centrocampista classe 2001 ...

Idea Rosato segretario del Pd : la mossa dei renziani contro Martina - ma Renzi resta prudente : Ettore Rosato segretario del Pd da eleggere nell'assemblea nazionale del 21 aprile. E' questa l'Idea di cui si è discusso ieri nel vertice pomeridiano a Roma tra l'ex segretario Matteo Renzi e i fedelissimi Andrea Marcucci e Graziano Delrio, Matteo Orfini, Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Vertice che si è tenuto negli studi della società di famiglia di Marcucci. Ancora una decisione ufficiale non c'è, tanto più ...

Francesca Cipriani e Amaurys Perez : cosa è successo all’Isola dei Famosi. E chi l’avrebbe mai detto? E invece - è bastata una sola ‘mossa’ e i due naufraghi si sono ritrovati così : All’Isola dei Famosi le discussioni feroci vanno fortissimo ultimamente. Non c’è da stupirsi: dopo più di due mesi di fame, stenti e convivenza forzata, ma soprattutto a poco dalla finalissima, gli animi si scaldano. I naufraghi cominciano a dare segni di cedimento anche se, in effetti, questa edizione è stata particolarmente ricca di liti e sfuriate. Una delle ultime è quella che abbiamo visto nel daytime del 30 marzo 2018. ...

Silvio Berlusconi - le carte che gli possono negare la riabilitazione : l'ultima mossa dei magistrati : Il destino politico di Silvio Berlusconi è di nuovo nelle mani di un giudice, stavolta in quello di Sorveglianza di Milano che dovrà valutare l'istanza del Cav per ottenere la riabilitazione dalla ...

Gessica Notaro e Stefano Oradei/ Video : l'ex miss promossa a pieni voti dalla giuria (Ballando con le stelle) : Dopo aver scatenato la commozione di Guillermo Mariotto, Gessica Notaro e Stefano Oradei tornano in pista per confermare il successo dell'ultima puntata (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:33:00 GMT)

Pd - la resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...

La stangata sulle famiglie italiane dopo la mossa di Trump : cosa succederà ai prezzi dei prodotti di largo consumo : E' guerra sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Una misura definita dal ...

La mossa dei 5 Stelle : tentare di accreditarsi come chi ha già vinto. Col rischio della forzatura : In realtà, è un miraggio col quale il Movimento si ripropone di abbagliare l'elettorato: una sorta di streaming, di trasparenza caricaturale, applicato alla formazione di un esecutivo che quasi ...

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata : cast e profilo dei personaggi : Grande successo per La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, la serie tv di Rai 1 tratta dal romanzo di Andrea Camilleri: ecco il profilo dei personaggi e il cast I racconti di Andrea Camilleri si confermano molto amati dal pubblico italiano. La prima puntata de “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” è stato un vero e proprio trionfo con 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Risultati da ...

Il costituzionalista Michele Ainis sulla mossa di Luigi Di Maio : "La lista dei ministri al Colle prima delle elezioni è irrituale - ma non è scorretto" : Luigi Di Maio ha annunciato che presenterà la lista dei ministri 5 stelle al Quirinale prima della divulgazione pubblica. E, dunque, ancor prima di conoscere l'esito elettorale. "Un elemento di irritualità c'è - spiega il costituzionalista Michele Ainis - ma più che un tirare per la giacca il Quirinale ci si può leggeredel garbo istituzionale".Professor Ainis, questa mossa non anticipa però prerogative ...

Nuova mossa di merchandising dei bianconeri : presto in vendita una maglia della Juventus da basket [FOTO] : 1/7 ...