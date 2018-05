La mappa dell’hi-tech in Europa - ecco dove sono i lavoratori più avanzati del continente : (Foto: Jeff J. Mitchell/Getty Images) Fra tutti i tasselli che compongono un’economia, l’hi-tech rappresenta sempre uno dei fiori all’occhiello più importanti. Da un punto simbolico, certo, a mostrare quanto di meglio una nazione sa esprimere, ma anche più banalmente pratico: e cioè l’espressione concreta di tutti i lavoratori che quel settore lo rendono vivo con i loro sforzi quotidiani. Chi sono allora oggi queste persone, e cosa fanno? ...

Milano. Bando per la mappatura in 3D delle piazze : Mappare in 3D le 25 piazze di Milano più richieste per la realizzazione di eventi pubblici, renderle interattive e navigabili dal

Questa mappa della Via Lattea trasformerà l’astronomia : L'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso l'enorme quantità di dati raccolti dal satellite Gaia, che ha osservato i movimenti di 1,7 miliardi di stelle The post Questa mappa della Via Lattea trasformerà l’astronomia appeared first on Il Post.

F1 - vietato il soffiaggio dello scarico con mappature del motore. La lettera alle squadre - norma anti Ferrari? : Nicholas Tombazis, responsabile tecnico della FIA per quanto riguarda la F1, ha scritto una lettera alle scuderia alla vigilia del GP di Azerbaijan in programma nel weekend a Baku. Come riporta it.motorsport.com, il contenuto della lettera riguarda il soffiaggio dello scarico che non può essere indotto da speciali mappature del motore. Alcuni rumors provenienti dal paddock sostengono che anche la Ferrari avrebbe lavorato sui gas per ottenere un ...

La mappa delle terme in Toscana : ecco dove andare : Innanzitutto, Montecatini terme : frequentato da nobili e famosi di tutto il mondo fin dall'inizio del secolo, ospita lo stabilimento Tettuccio , tra i più importanti al mondo per la cura idropinica :...

Meteo - ultimo giorno di temporali in attesa di Apollo : la mappa delle regioni colpite : Con la giornata di oggi si chiuderà la fase diffusamente temporalesca che ha caratterizzato il Centro-Sud in questi ultimi due giorni. Poi l’anticiclone Apollo sarà pronto a conquistare tutta l'Europa e quindi l'Italia.Continua a leggere

La mappa dell’Italia diabetica : più casi in città e al centro/sud : L’Italian Diabetes & Obesity Barometer Report, realizzato da Ibdo Foundation e Università di Roma Tor Vergata, con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Istituto nazionale di statistica (Istat), Istituto superiore di sanità ed HealthCity Institute, ha elaborato una “mappa” dell’Italia diabetica. In Italia sono oltre 3 milioni e 200 mila le ...

State of Decay 2 genera proceduralmente loot - nemici e interi luoghi della mappa di gioco : State of Decay era un progetto ricco di idee buone se non eccelse ma era anche un titolo che cozzava con la dura realtà dei fatti: Undead Labs d'altronde non era di certo uno studio gigantesco e il budget inevitabilmente era quello che era. In questo senso State of Decay 2 dovrebbe rappresentare quel "bigger and better" in cui molti fan speravano sin dall'annuncio del primo gioco.C'è la co-op, ci sono animazioni e grafica migliorate, un gameplay ...

Ecco la mappa delle 12 aziende italiane del commercio e del turismo in crisi : Tante crisi di piccole e medie aziende diffuse sull'intero territorio nazionale, che non sempre conquistano la ribalta della cronaca ma impattano comunque fortemente sul territorio. I settori del commercio e del turismo stanno pagando le conseguenze di gestioni poco oculate, della concorrenza spietata dei giganti dell'e-...

La mappa delle città più tassate d'Italia : Roma, 14 apr. , AdnKronos, - La 'mappa del fisco locale' in Italia parla di aliquote pesantissime in sette città del nostro Paese. Secondo un'indagine del Centro studi di Unimpresa, infatti, Roma, ...

La mappa ineffabile dell’universo : ricostruita l’articolata struttura che costituisce i filamenti cosmici : Esiste una complessa struttura invisibile che attraversa l’universo e permea l’essenza stessa del cosmo: si tratta dei filamenti, formazioni filiformi che stabiliscono i confini tra grandi vuoti dello spazio. Ora un nuovo studio coordinato dall’Università di Berkeley è riuscito a mappare questa materia ineffabile, che funziona come una sorta di ‘autostrada’ cosmica per trasportare la materia attraverso i punti più densi, come gli ammassi di ...

Astronomia : dalla missione Gaia altre tessere per la mappa della Via Lattea : Una mappa che mostri tutte le stelle nella nostra galassia, con la loro posizione, il loro movimento, la loro luminosità, il loro spettro, ma anche la temperatura superficiale e tanto altro: tutto ciò sarà possibile grazie a Gaia, missione Esa. Il prossimo 25 aprile verrà pubblicata la seconda release di dati. Si tratta di un catalogo enorme, spiega Media INAF: dalla posizione e luminosità di quasi 1 miliardo e 700 milioni di stelle ai colori ...

Marte e i marziani secondo Schiaparelli : una mappa inedita del 1888 dell'astronomo trovata al Politecnico di Milano : In attesa della missione Exomars dell'Agenzia spaziale europea, che nel 2020 tornerà su Marte con un rover ad alta tecnologia italiana, dopo 130 anni è tornata alla luce una mappa inedita di Marte ...