La Lega vola e supera il 21% nei sondaggi | il 66% degli elettori non vuole un governo

Brindisi - volano gli stracci nella Lega. Caroppo commissaria il coordinatore provinciale Taurino - : un piccolo, e neppure tanto, terremoto politico quello che in queste ore sta abbattendosi in casa Lega a Brindisi. Dopo il commissariamento del coordinatore cittadino, Giovanni Signore, da parte di ...

Il Friuli al centrodestra : vola la Lega - risale FI e tiene il Pd : Massimiliano Fedriga ha vinto le elezioni per la presidenza del Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle elezioni del 4 marzo crollo dei pentastellati, risale Forza Italia che guadagna due punti mentre il Pd resta sostanzialmente invariato

Il Friuli al centrodestra : vola la Lega - risale FI e tiene il Pd : Il Friuli al centrodestra: vola la Lega, risale FI e tiene il Pd Massimiliano Fedriga ha vinto le elezioni per la presidenza del Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle elezioni del 4 marzo crollo dei pentastellati, risale Forza Italia che guadagna due punti mentre il Pd resta sostanzialmente invariato Continua a leggere

Il Friuli al centrodestra : vola la Lega - risale FI e tiene il Pd : Massimiliano Fedriga ha vinto le elezioni per la presidenza del Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle elezioni del 4 marzo crollo dei pentastellati, risale Forza Italia che guadagna due punti mentre il Pd resta sostanzialmente invariato

Voto in Friuli Venezia Giulia - la Lega spazza via gli avversari : Fedriga vola e i 5Stelle crollano : Lo spoglio delle schede nei seggi elettorali è iniziato alle 8. L’affluenza alle urne ieri è stata pari 49,63 per cento

In Friuli Venezia Giulia vince il centrodestra : vola la Lega - risale Forza Italia e tiene il Pd : In Friuli Venezia Giulia vince il centrodestra: vola la Lega, risale Forza Italia e tiene il Pd Il candidato del centrodestra,Massimiliano Fedriga, ha vinto le elezioni regionali per lapresidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle elezioni del 4 marzo crollo dei pentastellati che passano dal 24% al 7% circa, risale Forza Italia che guadagna […]

In Friuli Venezia Giulia vince il centrodestra : vola la Lega - risale Forza Italia e tiene il Pd : Il candidato del centrodestra,Massimiliano Fedriga, ha vinto le elezioni regionali per lapresidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle elezioni del 4 marzo crollo dei pentastellati che passano dal 24% al 7% circa, risale Forza Italia che guadagna due punti mentre il Pd resta sostanzialmente invariato

Scommesse ilLegali ad Avola - denunciato il titolare di un Centro : Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola, nell'ambito di controlli amministrativi in un Centro raccolta Scommesse, hanno denunciato il titolare, A.G.

Basket - EuroLega 2018 : il CSKA tra le polemiche ed il Real Madrid con Doncic volano alle Final Four : Sarà un venerdì sera che rimarrà nella storia dell’Eurolega per uno dei Finali più controversi di sempre. Nel derby di Mosca il CSKA supera 89-88 il Khimki e si qualifica alle Final Four, ma quello che è successo negli ultimi secondi potrebbe lasciare grandi polemiche da parte dei padroni di casa che si sono visti annullare il canestro della vittoria a due secondi dalla fine per un fischio arrivato probabilmente dal tavolo che ha indotto ...

Basket - EuroLega 2018 : il CSKA tra le polemiche ed il Real Madrid con Doncic volano alle Final Four : Sarà un venerdì sera che rimarrà nella storia dell’Eurolega per uno dei Finali più controversi di sempre. Nel derby di Mosca il CSKA supera 89-88 il Khimki e si qualifica alle Final Four, ma quello che è successo negli ultimi secondi potrebbe lasciare grandi polemiche da parte dei padroni di casa che si sono visti annullare il canestro della vittoria a due secondi dalla fine per un fischio arrivato probabilmente dal tavolo che ha indotto ...

EuroLega - lo Zalgiris Kaunas vola alle Final Four : ROMA - Gioco, partita e incontro. Lo Zalgiris Kaunas di Sarunas Jasikievicius sconfigge 101-91 l'Olympiacos anche in gara 4 e diventa la prima squadra a staccare un biglietto per le Final Four che si ...

Friuli - Fedriga vola oltre il 50%? Ipotesi boom Lega e tracollo Fi Insight : calo Pd e frenata del M5S : Domenica 29 aprile 2018, Friuli Venezia Giulia, elezioni regionali: trionfo oltre le previsioni della Lega, clamoroso disastro di Forza Italia, ulteriore calo del Pd e battuta d'arresto per i 5 Stelle. Sono gli ultimissimi sentiment sull'attesissimo voto nella Regione a statuto speciale Segui su affaritaliani.it

Scuola – Pittoni (Lega) - su maestre coinvolgere categorie per agevolare soluzioni : La Scuola approfitta di questi ponti festivi per riflettere sugli scenari del post-plenaria del 20 dicembre scorso. Domani inizia una due giorni di incontri al MIUR in cui le associazioni di categoria maggiormente rappresentative avranno la possibilità di creare le premesse per l’emanazione di un decreto legge urgente. Nella giornata del 26 maggio si siederanno […] L'articolo Scuola – Pittoni (Lega), su maestre coinvolgere ...

Basket - EuroLega 2018 : Fenerbahce batte Baskonia e vola sul 2-0 - l’Olympiacos impatta col Kaunas : Serata dedicata alla gara2 di due quarti di finale dell’Eurolega 2018 di Basket. Il Fenerbahce sconfigge il Baskonia per 95-89 e si porta avanti per 2-0 nella serie facendo un passo in avanti importante verso la Final Four mentre l’Olymiacos ribalta lo Zalgiris Kaunas per 79-68 e impatta i conti (1-1). La formazione turca è sempre stata avanti nel punteggio, presa per mano da Brad Wanamaker (19 punti) e Jan Vesely (16, notevole 7 su ...