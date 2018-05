La Fed non teme più la bassa inflazione | pronta a nuovi rialzi dei tassi

Tutto come previsto : la Fed non alza i tassi di interesse : Il costo del denaro resta invariato tra 1,50 per cento e 1,75 per cento. Il secondo rialzo dell'anno è previsto per il 13 giugno

La Fed non teme più la bassa inflazione : La Banca centrale di Washington non tocca i tassi, che restano tra l’1,5 e l’1,75% ma non ritiene più necessario «monitare» attentamente i prezzi ...

Tennis - UFFICIALE Roger Federer salta il Roland Garros : “Non ho 25 anni - mi risparmio per Wimbledon” : Ora è UFFICIALE: Roger Federer non parteciperà al Roland Garros 2018. Il Maestro, che a inizio stagione ha vinto gli Australian Open ed è tornato a essere il numero 1 del ranking ATP, tornerà a giocare sull’erba di Stoccarda dall’11 al 17 giugno, subito dopo lo Slam sulla terra rossa parigina a cui non prenderà parte. Lo svizzero ha spiegato i motivi della sua rinuncia: “Non ho più 25 anni e in questo momento devo risparmiare ...

Fedriga - il leghista del fair play : "Non sarò l'uomo solo al comando" : nostro inviato a TriesteIl Friuli Venezia Giulia ha un nuovo e giovane presidente, Massimiliano Fedriga. A guardare il risultato trionfale potrebbe sembrare che la sua corsa sia stata tutta in discesa. Non è così. La sua candidatura è stata frutto di un acceso dibattito nel centrodestra, che ha poi trovato l'intesa. In prima battuta, infatti, era stato scelto Renzo Tondo, forzista ed ex presidente della Regione fino al 2013, ma la rivoluzione ...

Anziani coniugi torturati e rapinati a Padova - arriva la beffa : rischiano di non riavere le Fedi ritrovate : Anziani coniugi torturati e rapinati a Padova, arriva la beffa: rischiano di non riavere le fedi ritrovate A Pomeriggio Cinque la testimonianza di Ennio e Rosina che attendono l’intervento del tribunale di Rovigo per avere indietro i loro averi Continua a leggere

Padova - anziani coniugi torturati e rapinati - arriva la beffa : rischiano di non riavere le Fedi ritrovate : Ha indignato l'Italia la storia di Ennio e Rosina , gli anziani coniugi di Piacenza d'Adige , in provincia di Padova, che nel luglio del 2016 sono stati violentemente rapinati nella loro abitazione. ...

Salah - la prima all'Olimpico. Intanto litiga con la Federazione egiziana. Non vola in Russia? : Il Liverpool lo raffigura "dentro" lo Stadio Olimpico per il countdown alla partitissima di Champions League di mercoledì 2 maggio. Un ritorno, quello dell'Egiziano dei Reds, protagonista di una ...

Voto Friuli - Fedriga oltre il 50%Trionfo della Lega - tonfo M5STiene il Pd - Fi cala ma non crolla : Ecco i primi risultati dello spoglio in Friuli Venezia Giulia. Fedriga (54,85%) stacca di netto Bolzonello (29,47%). Trionfo della Lega al 36,75%, tonfo M5S al 8,66% (più che dimezzato rispetto alle politiche). Segui su affaritaliani.it

Pd - Fedeli : “Su scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...

BIONDO USERÀ AUTOTUNE?/ Amici 2018 - parla Fedez : "Questa è sì una gara - ma del 2018 non del dopoguerra" : BIONDO torna in scena nel serale di Amici 2018, superata la prima fase dovrà duettare con Emma, questo gli permetterà di dimenticare le polemiche? Ci sarà una sorpresa per lui?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Federico Pagnoni secondo nel compound! Tutti i risultati delle finali : Penultima giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le finali del compound. Andiamo a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal maschile dove il nostro Federico Pagnoni sale sul secondo gradino del podio. Il 30enne azzurro è stato sconfitto in finale dal quotato sudcoreano Kim Jongho per 147-145. Il match si è deciso di fatto nel ...

Federica Panicucci non vuole parlare del GF 15 di Barbara d’Urso? La replica : Federica Panicucci non vuole parlare del GF 15 di Barbara d’Urso? Su Instagram la conduttrice di Mattino 5 ha replicato alla news che la vedeva protagonista e che nelle ultime ore stava impazzando sul web. La rivalità fra le due conduttrici è nota a tutti. Più volte entrambe hanno cercato di smentirla, ma nessuno ha creduto alle loro parole. E’ noto che non corra buon sangue. La Panicucci ad esempio a Mattino 5 ha dimenticato di ...

Giura Fedeltà all'Isis : arrestato a Napoli ma non c'è rischio terrorismo/ Gabrielli soddisfatto : “un successo” : terrorismo, migrante del Gambia arrestato a Napoli, ultime notizie, progettava un attentato. E' stato fermato nelle scorse ore un africano richiedente asilo politico(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:00:00 GMT)

Ibrahimovic non va al Mondiale / La Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia : Ibrahimovic non va al Mondiale, la Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia per la competizione più attesa del calcio. Vicino all'addio al calcio giocato?(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:39:00 GMT)