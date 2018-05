La disoccupazione giovanile in Italia è scesa ai minimi dal 2011

Lavoro - disoccupazione giovanile in calo al 31 - 7%. L’occupazione torna ai livelli del 2008 : I dati Istat sull'occupazione fanno sorridere l'Italia: la disoccupazione giovanile è in calo e si attesta al 31,7%, il miglior dato dal 2011. Il tasso di occupazione sale invece al 58,3%, il miglior dato dal 2008. Aumenta la stima degli occupati e scende il tasso di inattività.Continua a leggere

disoccupazione giovanile : a marzo ai minimi da fine 2011 - : Secondo l'Istat, la quota di giovani senza lavoro è scesa al 31,7%. Si registra anche un aumento del numero degli occupati totali , +62mila, , spinto soprattutto dagli under 35. Crollano gli inattivi, ...

disoccupazione giovanile : le zone d'Europa in cui è più alta : Purtroppo Calabria, Campania e Sicilia rientrano nel gruppo delle dieci regioni peggiori dell'Unione

disoccupazione giovanile - la Calabria è tra le maglie nere d'Europa : Il dato reso noto da Eurostat è preoccupante. La Calabria, col 55,6%, è al quinto posto nella classifica europea delle regioni col più alto tasso di Disoccupazione giovanile; la Campania è al settimo col 54,7% e la Siclia al decimo col 52,9%. Il tasso più alto in assoluto è quello che si registra nella Ciudad Autónoma de Melilla in Spagna (62,7%), mentre i livelli più bassi sono quelli della regione di Praga nella Repubblica Ceca e ...

RIFORMA PENSIONI/ Il legame tra Legge Fornero e disoccupazione giovanile (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Il legame tra Legge Fornero e disoccupazione giovanile. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 aprile(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:56:00 GMT)

Lavoro : Capone (Ugl) - disoccupazione giovanile è ancora allarme sociale : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “La disoccupazione giovanile, in particolare nel sud Italia, è un vero allarme sociale, per la quale il prossimo Governo deve intervenire per ridare un futuro al Paese. Siamo ancora di fronte agli effetti sfavorevoli del Jobs Act che, di fatto, ha solo inciso sull’aumento dei contratti a termine, come si evince anche dai dati Istat”. Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario ...

Istat - a febbraio +19mila occupati. Ma la disoccupazione giovanile sale al 32 - 8% : Se rispetto al 2016 l'incidenza dell'indebitamento sul Pil è migliore , 2,5%, , il dato di oggi è comunque diverso dalle indicazioni contenute nell'aggiornamento del Documento di economia e finanza ...

Istat - disoccupazione giovanile ai minimi. Nel 2017 il Pil è cresciuto dell'1 - 5% : A gennaio la disoccupazione risale all'11,1% ma aumentano anche le persone che cercano lavoro. Gentiloni esulta: "Crescita finalmente rilevante"