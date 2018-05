La carica dei 150mila al Comicon 20esima edizione con numeri record

Maltempo Sicilia : a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei Modicani : Sospeso il conferimento dei rifiuti urbani stamani presso la discarica di Cava dei Modicani per il persistere di raffiche di vento. E’ quanto si legge in una nota del comune di Ragusa. L’assessorato competente ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi disagi nell’espletamento del servizio di raccolta anche nella giornata di domani. L'articolo Maltempo Sicilia: a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei ...

Come scaricare una copia dei tuoi dati di Instagram : Quante cose sa Instagram di te? Ora puoi scoprirlo facilmente. Come annunciato alcune settimane fa, Instagram si mette in regola con le procedure del Regolamento europeo di protezione dei dati, concedendo agli utenti la possibilità di scaricare una copia dei suoi dati. Esattamente Come da anni fa già Facebook e Come ha annunciato farà anche WhatsApp. Su desktop basta accedere a questo link (ovviamente dopo essersi loggati con il proprio account ...

De Rossi e la carica dei veterani nella Roma all'assalto dei Reds : Capitan De Rossi è un campione del mondo e di gare di Champions ne ha giocate 55, segnando anche sette reti. Ora che Totti è passato dietro la scrivania, è l'unico superstite della Roma che dieci e ...

Euroflora - la carica dei 20mila di Nervi | : Per la seconda giornata sono 18mila le prenotazioni. In mattinata code ai cancelli. Ieri l’esordio si è chiuso con 9mila biglietti strappati

Napoli in partenza - la carica dei tifosi : ANSA, - Napoli, 21 APR - Cori e incitamenti per il Napoli in partenza per Torino dove domani sera è in programma il big match della giornata di campionato contro la capolista Juventus. Circa un ...

L'appuntato dei carabinieri Casamassima : "Mandolini disse che Cucchi era stato pestato di botte dai carabinieri e che bisognava scaricare le responsabilità" : L'appuntato scelto dei carabinieri, Riccardo Casamassima, è l'uomo che ha fatto riaprire il caso Cucchi. All'epoca dei fatti, nell'ottobre del 2009, prestava servizio alla stazione di Tor Vergata e in un'intervista esclusiva al Tg La7 rivela come il maresciallo Roberto Mandolini, uno dei cinque imputati nel processo per la morte del ragazzo romano, raccontò che Cucchi era stato "massacrato di botte dai carabinieri" e che "dovevano ...

Android : migliaia di app scaricabili da PlayStore violano la privacy dei bambini Video : Proprio come con le notizie false, le azioni o le inazioni di Facebook stanno creando polemica in tutto il settore tecnologico, anche sulla #privacy si sta discutendo molto. La privacy dei dati è tornata ad essere un tema caldo e le persone stanno mettendo sempre più sotto il microscopio i servizi e soprattutto le applicazioni prima di una qualsiasi installazione. Proprio come YouTube, un nuovo studio condotto da ricercatori affiliati ...

Genova di corsa - la carica dei 10mila | : È stata un successo l’edizione 2018 della gara nel centro storico della città.Tra le donne ha vinto per la terza volta Emma Quaglia. Primo classificato Mohamed Rity. Uomo colto da malore sulla sopraelevata

Vivicittà - la carica dei mille all'Acquedotto : Magagnoli Ferraboschi Bellini Tocchio È appena terminata la 35° edizione di Vivicittà, la "corsa più grande del mondo", nata nel 1983, con 60 città partecipanti in Italia e all'estero. Per il secondo anno consecutivo la manifestazione si è svolta nella nuova location di piazza XXIV Maggio , zona Acquedotto, , ...

Avola - si lavora per la ricarica dei veicoli elettrici : Protocollo di intesa tra Comune di Avola ed Enel per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici. Sopralluoghi per individuare aree

Nuoto - la carica dei Millennials : le batterie degli Assoluti lanciano una ragazza di 13 anni : La carica dei Millennials continua: agli Assoluti di Nuoto a Riccione, nell'ultima giornata, le batterie della mattina lanciano una ragazzina classe 2005. E' Benedetta Pilato, pugliese, che si ...