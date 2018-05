L' Etna riprende la sua attività | sesta fase eruttiva dall' inizio dell' anno

Blastingnews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Un'altrala, è in corso sull': il grande vulcano emette fontane di cenere e di lava dal cratere Sud Est. La notte scorsa ha avutol'eruzione che al momento mantiene le stesse caratteristiche'eruzione precedente, secondo gli esperti Invg di Catania. La situazione Fontane e colate di lava incandescente emesse dal vulcano che mercoledì sera, ha eruttato con una violenta esplosione dal 'pic crater', la profonda depressione che si trova sul fianco orientale del grande cono, sul cratere di Sud est: la lava uscita è scesa ribollendo fino alla Valle del Bove. Il vulcano sembra aver scaricato una grossa partea sua energia con questa eruzione, e i parametri sembrano rientrare in modo del tutto normale. I getti di lava lanciata in aria a centinaia di metri, sono stati osservati anche a grande distanza, ed è stato possibile vederli ...