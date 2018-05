Killing Floor : Incursion per PlayStation VR si mostra nel trailer di lancio : Killing Floor: Incursion è finalmente disponibile per la community di PlayStation VR e, per festeggiare, Tripwire Interactive ha rilasciato un nuovissimo (e sanguinoso) trailer di lancio che fornisce numerosi frammenti di quello che i giocatori possono aspettarsi dal nuovo titolo.Rilasciato inizialmente il 17 novembre 2017, Killing Floor: Incursion è il primo episodio per la realtà virtuale nella serie Killing Floor ed è sviluppato e pubblicato ...