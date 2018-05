Kanye West tra oppiacei | schiavitù e una nuova polemica

Kanye West fa infuriare i neri : 'La schiavitù? È stata una scelta' : Nuova bufera su Kanye West . Dopo l'appoggio a Donald Trump, questa volta il rapper ha scatenato le polemiche degli afroamericani definendo la schiavitù 'una scelta' . Il marito di Kim Kardashian , ...

Snoop Dogg e 50 Cent contro Kanye West dopo le parole pro Trump : 'Rotti in c**o' Video : Da qualche giorno #Kanye West è tornato al Centro dell'attenzione mediatica, non tanto per la sua attivita' musicale, quanto per le sue dichiarazioni a sfondo politico. La rap star – che qualche tempo fa aveva annunciato di volersi candidare in futuro alla presidenza degli Stati Uniti d'America – è tornata a parlare, bene, di Donald #Trump, suscitando le ire di milioni di fan. Addirittura la moglie Kim Kardashian, pur difendendo la liberta' di ...

Kanye West : dopo le polemiche per i tweet pro-Trump il rapper pubblica due nuovi pezzi - ASCOLTA : ... andò a trovarlo alla Trump Tower ?, , eppure i tweet pubblicati dal rapper hanno scatenato le reazioni contrariate non solo della scena hip hop, ma del mondo della musica più in generale. Qualcuno, ...

Chi l’ha detto : Kanye West o Osho? : Kanye West (Foto: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images) Kanye West è tornato attivo su Twitter. E l’ha fatto con la sua consueta foga: al ritmo di dieci tweet al giorno. Ha annunciato l’arrivo di due album, ma non è per questo motivo che viene seguito e analizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Kanye West è in grado di passare da tre tweet di fila dedicati alla sua Tesla (“Adoro la mia Tesla. Sono nel futuro. Grazie ...

Kanye West - 'Trump è un fratello' : ANSA, - NEW YORK, 26 APR - Un "bromance", una amicizia speciale tra uomini, starebbe sbocciando tra Donald Trump e Kanye West: il presidente ha applaudito le calorose avance del rapper che nei giorni ...

Nuove dichiarazioni di Kanye West su Donald Trump : “Lui è mio fratello - siamo entrambi energia di drago” : Le dichiarazioni di Kanye West sono destinate a far discutere. Il rapper è tornato a cinguettare sul suo profilo Twitter dopo un lungo periodo di silenzio da quando, l’anno scorso, era stato costretto ad annullare il suo tour per problemi di salute: da iniziali frasi motivazionali e notizie relative alle prossime uscite di dischi, è giunto a parlare del presidente Americano Donald Trump. Potete non essere d’accordo con Trump, ma la gente non ...

Se Kanye West perde il controllo e loda Trump : «La folla non può impedirmi di amarlo» : Kanye West è di nuovo iperattivo. Ha licenziato il manager, litiga con la suocera Kris Jenner, vuole pubblicare un’autobiografia, invia messaggi a tutte le ore del giorno e della notte ai suoi collaboratori, sarebbe ai ferri corti anche con la moglie Kim Kardashian. E come se non bastasse il rapper di Atlanta ha riaperto il profilo Twitter ed è tornato a dire la sua, lasciando senza parole gran parte d’America. In un pomeriggio ...

Kanye West (di nuovo) sull’orlo di una crisi di nervi? : Guai in casa Kardashian-West (e non solo in casa Kardashian-Thompson)? L’ultima settimana, a quanto pare, è stata difficile per il rapper Kanye, marito di Kim dal maggio 2014, e papà dei loro tre figli, North, Saint e l’ultima arrivata Chicago. Il 40enne, come riporta l’americano People, avrebbe interrotto i rapporti con diversi membri della sua «cerchia» più ristretta, dai manager, all’avvocato, agli amici, arrivando ad ...

Kanye West scrive un libro su Twitter : Dopo un periodo di 'disintossicazione', il rapper statunitense Kanye West torna a sorpresa su Twitter regalando ai fan una serie di riflessioni personali sulla vita e sul mondo. "Questo è il mio ...

