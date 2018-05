Juventus - Higuain : 'Più che la forza conta l'unità del gruppo' : 'L'unione fra noi è l'ingrediente che ci permette di raggiungere gli obiettivi. In questo momento più che la forza fisica, conta no l'amor proprio, la testa, la voglia di vincere e di essere un gruppo' .

Higuain nel finale dà la gioia alla Juventus - Inter battuta in rimonta 3-2 : I bianconeri, pur giocando in 11 contro 10 gran parte della partita, rischiano il ko. Sorpasso negato al Napoli

Inter-Juventus 2-3- La Juventus espugna San Siro per 3-2 in un modo totalmente rocambolesco al minuto numero 90′. Juve in vantaggio con Douglas Costa, poi raggiunta e superata dai gol di Icardi, 8 gol in 11 partite alla Juve, e dall'autogol di Barzagli. Poi finale da incubo per i nerazzurri: gol di Cuadrado e Higuain.