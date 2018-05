Juventus | e se fosse Bale il colpo di Marotta?

serieanews

: RT @deb_S22: Se invece della Juventus, ci fosse stato il Napoli, avremmo sentito parlare di polemiche sterili, perché comunque il Madrid è… - lucab138 : RT @deb_S22: Se invece della Juventus, ci fosse stato il Napoli, avremmo sentito parlare di polemiche sterili, perché comunque il Madrid è… - lucaisnardi : RT @SimoneDagnini: @drygo79 @lucaisnardi @Skysurfer72 @pierbaratt @realvarriale Tabella imbarazzante, piena di errori. In Genoa-Juve il rig… - SimoneDagnini : @drygo79 @lucaisnardi @Skysurfer72 @pierbaratt @realvarriale Tabella imbarazzante, piena di errori. In Genoa-Juve i… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)- Punto interrogativo sul futuro bianconero. Anzitutto sarà da valutare il futuro di Massimiliano Allegri, futuro che potrebbe essere svelato al triplice fischio finale dell’ultima sfida di campionato contro il Verona. Tutto dipenderà dalla voglia del tecnico e dalle sue motivazioni. In caso di conferma in bianconero, possibile una rivoluzione che potrebbe coincidere con l’addio … L'articolo, e seildi? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....