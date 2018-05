Justin Timberlake | il cantante ha rivelato di essere stato con una delle Spice Girls

Justin Timberlake : «Lei mi protegge» : L’amore prima di tutto. Justin Timberlake è un cantautore, un attore, un produttore discografico e persino un ballerino, ma in cima alla piramide della sue priorità restano inattaccabili la moglie Jessica Biel e il figlio Silas Randall. In barba al vecchio stereotipo «lavoro o famiglia», il 37enne americano riesce da sempre a coniugare alla perfezione le due sfere della vita. Così, al fianco delle sue splendide performance professionali (tra le ...

Video di Justin Timberlake che interrompe il concerto di Detroit per un annuncio molto speciale : Il Video di Justin Timberlake che interrompe il suo concerto a Detroit, in scena lunedì 2 aprile, è diventato rapidamente virale: il cantante ha fermato il suo show attirato dalla richiesta di una fan tra le prime file, che ha voluto annunciare una notizia speciale in modo altrettanto speciale. Impegnato coi concerti del suo The Man Of The Woods Tour in giro per gli Stati Uniti a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, Timberlake ha ...

Justin Timberlake segna triple da ogni posizione - fenomeno anche nel basket : Justin Timberlake ha fatto visita alla squadra dei Washington Wizards e non ha esitato a prendere in mano il pallone a spicchi e dimostrare il suo talento anche nel basket. Nel video postato dalla ...

A Toronto da Justin Timberlake - tra ghiaccio e fuoco : Air Canada Center è l’arena di Toronto dove gioca la squadra di hockey su ghiaccio. Trasformarlo in fuoco non era facile. Justin Timberlake c’è riuscito, in quella che è la prima tappa del nuovo Man of the Woods Tour, dal titolo del suo ultimo disco uscito a febbraio. Quindici musicisti, sei ballerini, un palco che si snoda in tre punti, con quello centrale e con due palchi più piccoli, uno in mezzo alla pista, tra la ...

Video dell’esibizione di Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 in duetto con Chris Stapleton sulle note di Say Something : Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 si è esibito in Midnight Summer Jam e Say Something, due brani estratti dal nuovo album di Justin Timberlake Man Of The Woods. Sorpresa sul palco con la popstar, Chris Stapleton! La trentottesima edizione dei Brit ha visto la conduzione di Jack Whitehall, in diretta dalla O2 Arena di Londra. per una serata di musica, tanti premi ed ospiti eccezionali tra cui Foo Fighters, Dua Lipa, Liam Payne e Rita Ora, ...