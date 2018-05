Johnny Depp | anche le ex guardie del corpo lo denunciano

"Sottopagati - costretti a fare da babysitter e a togliergli la droga dalla faccia" : bodyguard fanno causa a Johnny Depp : Sfruttati, sottopagati, costretti a fare da babysitter e a "togliergli la droga dalla faccia". Due guardie del corpo, Eugene Arreola e Miguel Sanchez, hanno fatto causa a Johnny Depp per il trattamento ricevuto tra l'aprile del 2016 e gennaio del 2018: i due affermano di essere stati privati anche del cibo e del riposo mentre erano impegnati a correre dietro all'attore e alla sua famiglia. "Spesso erano costretti a proteggere Depp da se stesso e ...

Ballando con le stelle 2018/ Dopo Ivana Trump e Rossano Rubicondi anche Johnny Depp? Gessica Notaro ironica : Ballando con le stelle 2018, Giovanni Ciacci svela perché ha deciso di non lasciare il programma. E Milly Carlucci ha una sorpresa in serbo per il pubblico(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:57:00 GMT)

Roma Summer Fest 2018 : all’Auditorium Sting - Patti Smith - Johnny Depp - Francesco De Gregori : Roma Summer Fest 2018: all’Auditorium Sting, Patti Smith, Johnny Depp, Francesco De Gregori e molti altri nomi della musica italiana e internazionale The post Roma Summer Fest 2018: all’Auditorium Sting, Patti Smith, Johnny Depp, Francesco De Gregori appeared first on PinkRoma.

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO - ITALIA 1/ Johnny Depp ancora con Tim Burton : info streaming (oggi - 27 marzo 2018) : La FABBRICA di CIOCCOLATO, il film in onda su ITALIA 1 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, David Kelly e Noah Taylor, alla regia Tim Burton. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:31:00 GMT)

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO/ Su Italia 1 il film con Johnny Depp (oggi - 27 marzo 2018) : La FABBRICA di CIOCCOLATO, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, David Kelly e Noah Taylor, alla regia Tim Burton. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:49:00 GMT)

Film in tv : La fabbrica di cioccolato - Johnny Depp è Willy Wonka su Italia 1 : ... nei panni dell'enigmatico Willy Wonka è fissato per stasera in tv alle ore 21.10 sugli schermi di Italia 1, in alternativa è possibile seguire il Film in diretta streaming sul sito ufficiale di ...

La fabbrica di cioccolato - Johnny Depp nuovo Willy Wonka : trama - cast e curiosità : Una serata all’insegna della golosità in compagnia degli Umpa Lumpa e Johnny Depp in versione Willy Wonka con La fabbrica di cioccolato, film del 2005 diretto da Tim Burton, in onda martedì 27 marzo alle ore 21.10 su Italia Uno. La fabbrica di cioccolato, il trailer La fabbrica di cioccolato, la trama Il più grande cioccolataio del mondo Willy Wonka vive da anni chiuso dentro la sua magnifica fabbrica, che apre i cancelli solo per far ...

THE TOURIST - RAI 4/ Johnny Depp è Frank Tupelo. Info streaming e trama (oggi - 18 marzo 2018) : The TOURIST, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, alla regia Florian Henckel von Donnersmack. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:52:00 GMT)

The tourist - Rai 4/ Curiosità sul film con Johnny Depp e Angelina Jolie (oggi - 18 marzo 2018) : The tourist, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, alla regia Florian Henckel von Donnersmack. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:31:00 GMT)

THE TOURIST/ Su Rai 4 il film con Johnny Depp e Angelina Jolie (oggi - 18 marzo 2018) : The TOURIST, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, alla regia Florian Henckel von Donnersmack. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:21:00 GMT)

Stasera Angelina Jolie e Johnny Depp in The Tourist su Rai 4 : Su Rai 4 in prima serata il film dove Johnny Depp è il turista americano che si innamora di una bellissima Angelina Jolie con Venezia sullo sfondo The Tourist, film in tv: streaming e diretta Una storia d'amore tra Angelina Jolie e Johnny Depp ma anche di intrighi con Venezia bellissimo scenario che fa da sfondo al film The Tourist che Rai 3 ha in programma per questa ...

Johnny Depp testimonial per il nuovo profumo Dior - l’intervista : Fullscreen01/02 Johnny Depp02/02 Johnny Depp Nel 2015, per la prima volta in tutta la sua carriera, Johnny Depp si mette nei panni di testimonial beauty. A sceglierlo è Dior che scrive un nuovo capitolo con Sauvage, una Eau de Toilette sensuale e selvaggia creata da François Demachy. Nel 2018 il Parfumeur Créateur di Dior torna a sorprenderci con la variante Eau de Parfum, ancora più magnetica e primitiva. La tenacia è la stessa, grazie alla ...

Maneskin - Damiano e Victoria si credono Johnny Depp e Kate Moss. E i fan si infuriano : I Maneskin tornano a far parlare di sé. E questa volta non per un concerto o una nuova canzone, ma per un paragone un po' azzardato. Sul profilo Instagram ufficiale, la giovane band romana, uscita da ...

Animali fantastici e dove trovarli 2 - ecco il primo teaser trailer. Nel cast Eddie Redmayne Johnny Depp e Jude Law : Arriverà in sala solo a novembre, ma l’attesa per il secondo capitolo di Animali fantastici e dove trovarli è già grande. Le primissime immagini del primo taeser trailer ufficiale del nuovo film Animali fantastici: i crimini di Grindelwald sono state rilasciate da Warner Bros. Alla fine del primo capitolo, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp), viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), ...