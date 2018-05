Jesse Williams difende Kelly McCreary dagli attacchi dei fan Japril

In Grey’s Anatomy 14×22 arriva la madre di Alex Karev? Anticipazioni sull’episodio diretto da Jesse Williams : L'episodio di Grey's Anatomy 14x22, dal titolo Fight for your mind, potrebbe riservare una sorpresa per gli appassionati del personaggio di Alex Karev. Subito dopo la messa in onda dell'episodio 14x19, che ha affrontato il tema dei Dreamers e delle nuove politiche sull'immigrazione dell'amministrazione americana, è stata svelata una breve sinossi del ventiduesimo capitolo di questa stagione del medical drama, che andrà in onda negli Stati ...