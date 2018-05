Jeremias Rodriguez e Aida Yespica beccati insieme | le foto dell’incontro

Lo strano gesto di Cecilia e Jeremias Rodriguez sul GF 15 di Barbara D'Urso : cosa hanno fatto : Uno strano gesto quello di Cecilia e Jeremias Rodriguez che poche ore prima dell'inizio della nuova edizione del GF, condotto da Barbara D'Urso , postano queste due foto su Instagram. Che avranno ...

Jeremias Rodriguez verso il trono di "Uomini e donne" - ma viene beccato con l'ex Sara Battisti : MILANO ? Leggo.it torna a parlare di Jeremias Rodriguez. U&D, Jeremias Rodriguez rispedito a casa: "La richiesta poco gradita che ha fatto arrabbiare Maria De Filippi" Dopo...

Belen e Jeremias Rodriguez in lacrime a Verissimo : La famiglia di Belen Rodriguez a Verissimo: non mancano le lacrime Belen Rodriguez è tornata a Verissimo e questa volta non da sola. La showgirl argentina si è presentata con tutta la famiglia: il fratello Jeremias, la sorella Cecilia e la madre Veronica Cozzani. Mancava il padre Gustavo e il figlio Santiago: il primo è […] L'articolo Belen e Jeremias Rodriguez in lacrime a Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Jeremias Rodriguez/ Dopo il "no" a Uomini e Donne pronto a tornare in un programma dopo il Gf Vip? (Verissimo) : Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen dopo l'avventura al Grande Fratello Vip 2017 potrebbe diventare protagonista presto di un altro programma televisivo. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:51:00 GMT)

Jeremias Rodríguez bacia Cecilia Capriotti (FOTO) : Cecilia Capriotti baciata da Jeremias Rodríguez: la FOTO Jeremias Rodríguez, Cecilia Capriotti e Ignazio Moser sono stati ospiti ieri di un evento importante teso a sponsorizzare il brand di intimo di Belen. Tra i vip c’era anche Alfonso Signorini, amico di tutti e tre i personaggi appena citati. Il fidanzato di Cecilia Rodríguez ha caricato sulle storie del suo profilo Instagram un video in cui Jeremias ha stupito tutti in quanto in ...

“Il nuovo tronista è lui”. Nessuno ci crede. A Uomini e Donne il trono di Nicolò Brigante sta per giungere al termine - al suo posto è in arrivo un nome grossissimo (e non è Jeremias Rodriguez). Però c’è chi storce il naso : “Il solito raccomandato” : Il toto nome è partito da tempo, ma ancora non si è capito chi salirà sul trono classico adesso che l’avventura Nicolò Brigante sta per giungere al termine. Infatti sia il giovane che le ‘colleghe’ Sara Affi Fella, Nilufar Addati sono arrivati alla fine del loro percorso all’interno di Uomini e Donne. Discorso differente va fatto per Mariano Catanzaro che essendo arrivato da poco ha ancora della strada da fare (per la gioia dei ...

Jeremias Rodriguez sbotta dopo il no a Uomini e Donne : “Buttate mer*a” : Uomini e Donne e il no di Jeremias: il giovane Rodríguez perde le staffe Gli ultimi gossip che hanno visto protagonista Jeremias Rodríguez alle prese con il Trono di Uomini e Donne lo avrebbero molto irritato tanto che l’argentino ha sbottato sui social. Il fratello di Belen ha infatti caricato poco fa sulle sue Instagram Stories una foto in cui ha scritto queste parole: “Ma quante cazz**e dicono? Buttate mer*a, buttatene quanta ...

Jeremias Rodriguez - niente trono a Uomini e Donne : "Ha fatto una richiesta poco gradita" : Le voci sulla possibile 'intronizzazione' di Jeremias Rodriguez nel programma ‘Uomini e Donne’ sono destinate a calare e a tacere del tutto, stando a quanto riferito dal settimanale Chi...

Maria De Filippi ci ripensa e Jeremias Rodriguez perde il trono : Jeremias Rodriguez e il trono Classico di "UominieDonne" è un matrimonio che non s'ha da fare. Il bizzoso fratellino di Belen, qualche settimana fa, ha incontrato la redazione di Maria De Filippi e ...