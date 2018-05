Jeep Wrangler | altro mese da incorniciare in Usa con 30 mila unità vendute

Blastingnews

: La mitica #Jeep #Wrangler #JK non verrà più prodotta... qui l’#ultimoesemplare... - sniffauto : La mitica #Jeep #Wrangler #JK non verrà più prodotta... qui l’#ultimoesemplare... - Shihahkum : #jeep #wrangler #jku #jeepwrangler @Shihahkum #orlando #florida @ Orlando,… - 4WDITALIA : I nostri confini vanno oltre.... L'islanda é ancora piu magica se a portarti in giro é una Jeep Wrangler!!!… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La nuovasta diventando un modello decisivo per i conti del 2018 del gruppo Fca in Usa. Dopo l'ottima performance di marzo, il nuovo modello si impone anche ad aprile come uno dei più venduti all'intero gruppo Fca. Il colosso guidato da Sergio Marchionne ha visto crescere le immatricolazioni ad aprile del +5%, una performance migliore del mercato. Novità è il sorpasso di Alfa Romeo a Fiat: ormai Giulia e Stelvio sono più richieste della famiglia 500 e generano anche ricavi maggiori. Chrysler e Dodge restano brand importanti: il primo è sostenuto soprattutto dalla monovolume Pacifica, mentre per il secondo è imminente l'arrivo del pick-up 1500, che dovrebbe fortemente corroborare le vendite. In Usa tuttavia è il marchioa crescere speditamente e sostenere il gruppo Fca: vale la pena analizzare qualche numero di aprile circa il successo dei singoli modelli. Bene la ...