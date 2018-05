Italia | ecco come cambia la squadra con Mancini | nuovo modulo e Balotelli | l’11 per

Primo appuntamento con l’uscita Iliad Italia il 6 maggio? Ecco dove : Notizia sensazionale per tutti coloro che attendo l'uscita Iliad Italia, il nuovo quarto operatore mobile nazionale. Stiamo seguendo da vicino tutto il percorso che piano piano sta portando al lancio del vettore concorrente di Vodafone, TIM e Wind Tre e ora consiglkiamo a ttti i nostri lettori di segnare in calendario una prima data utile per toccare con mano la vera "rivoluzione" promessa dalla società francese nel settore ...

Panchina Italia - ecco Mancini : Fabbricini conferma - scelta che non convince : Panchina Italia – Ormai non ci sono più dubbi, sarà Roberto Mancini il prossimo Ct della Nazionale, l’ultimo incontro tra le parti ha dato esito positivo, l’attuale tecnico dello Zenit ha incontrato i vertici della FIGC a Roma ed è stato trovato l’accordo, al termine del campionato la rescissione del contratto con il club russo, dopo prenderà il via l’avventura sulla Panchina della Nazionale. Non sembra la scelta giusta ...

Giro d'Italia - Tutta la sincerità di Moser : 'il mio erede? Ecco chi è' : In carriera lo 'Sceriffo' vanta un Giro d'Italia, tre Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo, un campionato del mondo sia su strada che su pista. In totale Francesco Moser ha vinto un 273 corse ed è il ...

GRECIA COLMENARES arriva in Italia - ecco dove e quando : Una volta tanto, più che di anticipazioni per il futuro, parliamo del periodo d’oro del daytime Italiano ed internazionale, e nello specifico di una star delle telenovelas entrata nel cuore di tutti gli appassionati di questo genere. GRECIA COLMENARES il 12 maggio a Napoli! Sono ancora tanti infatti, anche in Italia, i fan di GRECIA COLMENARES e delle telenovelas da lei interpretate con grande successo negli anni ottanta e novanta: ...

Primo maggio - Festa del lavoro : ecco cosa fare in Italia : Oltre al tradizionale Concertone del 1 maggio di Roma, che dà voce, con la musica, ai diritti dei lavoratori, la Capitale apre le sue aree verdi, dal Roseto Comunale sino a Villa Borghese che ospita il Gelato Festival; ai Giardini Pensili dell’Auditorium che ospitano la mostra-mercato di prodotti enogastronomici a km zero, curata da Coldiretti.E che dire del Giardino del Monk che apre la sua nuova stagione tra sdraio, barbecue, pallacanestro, ...

Eurovision 2018 : svelate le giurie - ecco quelle di Italia e San Marino : ... classe 1965, cantante soprano nonché docente di studio musicale diplomata in chitarra classica Antonella Nesi classe 1969, giornalista di Adnkronos, dove si occupa di cultura e spettacoli Sandro ...

BankItalia alto debito e difficoltà banche - Italia è vulnerabile. E pesanti tasse in arrivo. Ecco per chi : BankItalia analizza la situazione finanziaria Italia nel suo rapporto sulla Stabilità e le incertezze, molte, rimangono.

"Ong in contatto con gli scafisti Ecco come ho bloccato i gommoni" 'La mafia nigeriana colonizza l'Italia' : “VI racconto come le ONG attendono i gommoni davanti alle coste libiche”. Il capitano Gianmarco Concas racconta. Non aveva mai svelato come, a quasi un anno dall’avventura futurista della nave di Defend Europe... Segui su affaritaliani.it

Galaxy S9 di Samsung ha problemi seri in Italia? Ecco la verità da sapere : Galaxy S9 di Samsung e il suo processore Exynos. Sono loro i protagonisti della cronaca tecnologica degli ultimi giorni. E come spesso accade in questi casi, soprattutto sulla rete, si scatenano vere e proprie guerre d'opinione sulla qualità dei prodotti. Spesso a schierarsi sono i sostenitori di uno dei tanti partiti che sposano una filosofia tecnologica. La cosa, però, che andrebbe fatta resta quella di analizzare i fatti e trarre le ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018. Ecco le date del circuito tricolore : Sette appuntamenti, uno in più rispetto all’anno scorso, cinque tappe da giugno ad agosto, la Coppa Italia e la finale che assegna lo scudetto tricolore. La Fipav ha svelato date e località (sei le regioni coinvolte) del Campionato Italiano di Beach volley 2018 che la Federazione sta cercando di riportare su buoni livelli dopo i problemi di due stagioni fa. Tutte le tappe avranno il torneo sia maschile che femminile. Si parte ...

Il ragno che terrorizza l'Italia : piccolo ma pericoloso - ecco come riconoscerlo Video : Quando si pensa ai ragni pericolosi e velenosi il pensiero arriva subito nelle zone tropicali o subtropicali, come l'Australia o il centro America. In realta' anche in Italia esistono delle specie pericolose che con il loro veleno posso causare gravi problemi di salute. Il ragno violino Comunemente si pensa che più il #ragno è grosso e più è pericoloso, in realta' bisogna stare attenti soprattutto a quelli piccoli: la vedova nera, ad esempio, è ...

Il violento terremoto di Sabato 28 Aprile al Sud Italia - ecco la profezia di Gustan Luciane Johansson su Youtube : “crolleranno Pozzuoli e Napoli - piangerà tutt’Italia” [VIDEO] : Si chiama Gustan Luciane Johansson, è brasiliana e si auto-definisce “Pastora di Dio”: in un video su Youtube ha annunciato con una profezia di aver avuto delle confidenze dal Signore su un violento terremoto che Sabato 28 Aprile 2018 distruggerebbe Pozzuoli e Napoli, facendo piangere l’Italia intera. La clamorosa baggianata sta facendo il giro del web e il terremoto di ieri sul Vesuvio avvertito in modo particolare a Portici e ...

Vino - Coldiretti : ecco i trucchi in cantina vietati in Italia e permessi all’estero : Smascherare l’inganno dell’aggiunta di zucchero al Vino che l’Unione Europea consente ai Paesi del centro e nord Europa mentre in Italia è vietato da oltre 50 anni: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e realizzata dalla Guardia di Finanza di Caserta in collaborazione con gli ispettori dell’ICQRF sullo zucchero di origine serba e slovena ...

Deraglia treno regionale : “Ecco cosa c’era tra i binari”. Panico e feriti tra i passeggeri : un altro caso che coinvolge le ferrovie Italiane : Una gru che appare all’improvviso all’orizzonte, di fronte agli occhi del capotreno sotto choc. E il treno che Deraglia non riuscendo a evitare quell’ostacolo che non doveva essere presente sui binari, scatenando il Panico tra i passeggeri. Un incidente che ha coinvolto i passeggeri che erano saliti sul convoglio ferroviario partito da Savona in direzione Torino alle 12.43, il numero 10130. Tutto è accaduto nel ...