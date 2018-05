Italia | disoccupazione stabile a marzo Scende quella giovanile

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende la disoccupazione Usa (6 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancheranno dati macroeconomici. Tra questi il tasso di disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 03:43:00 GMT)

Lavoro - Eurostat : Italia terzo paese in UE per disoccupazione : Teleborsa, - La disoccupazione continua a essere un problema importante per l'Italia , nonostante i dati in miglioramento. Secondo quanto comunicato dall' Eurostat , il Bel Pese risulta essere il ...

Disoccupazione Italiana in calo - ma resta il problema giovani : Cala la Disoccupazione in Italia, ma continua a preoccupare quella giovanile che invece è in crescita. Ecco l'ultima fotografia scattata dall'Istat riguardo al mercato de lavoro in Italia. Il dato relativo al mese di febbraio ha sorpreso anche gli analisti, visto che c'è stata una discesa del tasso di Disoccupazione dall’11,1% precedente al 10,9% di febbraio 2018. Le attese invece erano per un calo a quota 11,0%. Il tasso di occupazione è ...