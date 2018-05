Italia | aprile in salita per le immatricolazioni di moto

Android Oreo per Galaxy S7 e S7 Edge in UK - in Italia le patch di aprile 2018 : In Gran Bretagna i Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e No brand stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android Oreo, in Italia invece gli stessi dispositivi ricevono solo le patch sicurezza di aprile 2018.Ieri 1 maggio 2018 è il giorno in cui Samsung ha iniziato effettivamente a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 sui Galaxy S7 e S7 Edge, ma sfortunatamente solo in Gran Bretagna e in Irlanda con l’operatore Vodafone e per i ...

In Italia l’aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : XXS2DRDI con patch aprile : Un aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia è arrivato, sebbene non si tratti di Android Oreo 8.0, ma ancora di Android 7.0 Nougat, versione OS precedente. Per la verità, l'iterazione biscottata del sistema operativo mobile pensato da Google è stata già rilasciata per l'ex top di gamma 2016, e più precisamente a bordo degli esemplari inglesi no brand e di alcuni brandizzati, sempre geolocalizzati da quelle parti. Tornando ai fatti ...

IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO - SU Italia 1 / Info streaming del film di Nolan (oggi - 30 aprile 2018) : Questa sera, lunedì 30 aprile, su ITALIA 1 va in onda Il CAVALIERE OSCURO - Il RITORNO, capitolo conclusivo della trilogia di Christopher Nolan su Batman.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:17:00 GMT)

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 22% - Fca a -2 - 18% (30 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana puntando ai 24.000 punti. Non mancano dati macroeconomici interessanti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Fca a -2 - 3% - Tenaris a +3% (30 aprile 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimana puntando ai 24.000 punti. Non mancano dati macroeconomici interessanti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:09:00 GMT)

Graditissimi riscontri sul Samsung Galaxy S8 dopo l’aggiornamento di aprile in Italia : Situazione da monitorare con grande attenzione quella relativa al Samsung Galaxy S8 qui in Italia. Da giovedì scorso, come riportato con un apposito articolo sulle nostre pagine, è possibile esaminare più da vicino il nuovo aggiornamento di aprile che pare portare con sé più novità del previsto per lo smartphone Android. Proviamo dunque a capire come stanno le cose oggi 30 aprile, soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello ...

IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO/ Su Italia 1 il film con Christian Bale (oggi - 30 aprile 2018) : Questa sera, lunedì 30 aprile, su Italia 1 va in onda Il CAVALIERE OSCURO - Il RITORNO, capitolo conclusivo della trilogia di Christopher Nolan su Batman.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:37:00 GMT)

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari ripunta a quota 24.000 (30 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana puntando ai 24.000 punti. Non mancano dati macroeconomici interessanti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 04:42:00 GMT)

Continua Lucifer su Italia1 - trame 29 aprile e 6 maggio : il Diavolo vulnerabile a causa di Chloe? : Un nuovo appuntamento di Lucifer su Italia1 sarà trasmesso stanotte, 29 aprile. Il nostro Diavolo protagonista si troverà di nuovo faccia a faccia con Malcolm Graham, principale nemico della prima stagione. L'ex detective della Homicide, resuscitato da Amenadiel, prosegue nel suo cammino corrotto, influenzato dal suo breve periodo in cui è stato all'Inferno. Nell'undicesimo episodio, è ancora scontro tra Lucifer e Malcolm, che metterà in piedi ...

Telegram down in Italia e nel mondo oggi domenica 29 aprile 2018 : problemi ai server - continuano i disservizi : Telegram down in Italia e nel mondo oggi domenica 29 aprile 2018: disservizi da diverse ore Telegram down in Italia e nel mondo oggi domenica 29 aprile 2018: problemi ai server, continuano i ...

Le previsioni meteo in Italia per domani - lunedì 30 aprile : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo in Italia per domani, lunedì 30 aprile appeared first on Il Post.

LOTTARE PER UN SOGNO/ Su Italia 1 il film con Nia Vardalos (oggi - 29 aprile 2018) : LOTTARE per un SOGNO, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Jade Pettyjohn, alla regia Vince Marcello. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 04:19:00 GMT)

MOONDANCE ALEXANDER/ Su Italia 1 il film con Kay Panabaker (oggi - 29 aprile 2018) : MOONDANCE ALEXANDER, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Kay Panabaker e Lori Loughlin, alla regia Michael Damian. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 04:06:00 GMT)

Madagascar 2 - Italia 1/ Info streaming e curiosità : un successo oltre le aspettative (oggi - 28 aprile 2018) : Madagascar 2, il film in onda su Italia Uno oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast i doppiatori: Ben Stiller, Chris Rock, alla regia Eric Darnell e Tom McGrath. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 20:52:00 GMT)