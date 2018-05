Istat | Numero degli occupati ai massimi dal 2008

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 maggio 2018) A marzo il tasso di inattività, sostanzialmente la quota di persone che non hanno un lavoro né lo cercano, scende al 34,3%, segnando il minimo dall'inizio delle serie storiche del 1977. Il lorosi riduce di oltre 100 mila unità in solo mese.Lo rileva l', che intanto registra per il tasso di occupazione, salito di 0,2 punti su febbraio, al 58,3%, il livello più alto da ottobre del. Ilsi attesta così a 23 milioni 134 mila, il massimo da luglio sempre del.La crescita dell'occupazione a marzo è dovuta interamente alla componente maschile (+81 mila) mentre per le donne, dopo l'aumento dei mesi precedenti, si registra un calo (-19 mila).