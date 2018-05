Istat | disoccupazione all' 11% a marzo La giovanile ai minimi dal 2011

Istat : disoccupazione stabile all'11% : 10.39 A marzo tasso disoccupazione stabile all'11%, sui livelli più bassi da settembre 2012,ma superiore del 5% rispetto ai periodi pre-crisi. Lo comunica l'Istat. Tasso d'occupazione al 58,3%: -0,2% su base mensile, al top dal 2008. In aumento le persone in cerca di occupazione:0,7% su febbraio (+19.000). Su base annua, invece, i disoccupati sono in calo: -4,0% (-118.000).disoccupazione giovani (15-24 anni) al 31,7%: -0,9% su febbraio e ...