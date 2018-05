Israele | Abu Mazen negazionista Shoah

Bufera su Abu Mazen. Per Israele è "antisemita e negazionista" : Abu Mazen si è espresso "in una maniera che può essere definita solo come antisemita e negazionista della Shoah". Lo ha detto il ministero degli affari esteri israeliano sul discorso del presidente palestinese tenuto all'assemblea del Consiglio dell'Olp. Affermazioni che il ministero ha detto di respingere "con disgusto" e che "accusano gli ebrei del desiderio di distruggere se stessi". Dichiarazioni - ha continuato - che "usano ...

Principe bin Salman critica Abu Mazen - TV Israele :

Gaza : Hamas attacca Israele e Abu Mazen - rischio esplosione :

M.O. - Abu Mazen : ambasciatore Usa in Israele è "figlio di un cane" : Così il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha apostrofato il rappresentante diplomatico.L'accusa è arrivata durante un discorso a Ramallah per denunciare la politica dell'...

Abu Mazen all'ambasciatore Usa in Israele : "Figlio di un cane" : "Figlio di un cane". Così il presidente palestinese Abu Mazen ha qualificato l'ambasciatore Usa in Israele, David Friedman.All'origine della sua collera, la legittimazione dell'amministrazione Trump alle colonie ebraiche nei Territori. "Loro costruiscono sulle loro terre?", ha chiesto incredulo Abu Mazen riferendosi a parole attribuite a Friedman. "Lui è un colono", ha esclamato.Settimane fa Abu Mazen aveva lanciato verso Trump ...

La salute di Abu Mazen preoccupa Israele : Negli ultimi mesi si è verificato "un ulteriore peggioramento" nelle condizioni di salute del presidente palestinese Abu Mazen: lo scrive oggi, con grande evidenza, il quotidiano Haaretz secondo cui i vertici politici e militari di Israele sono stati aggiornati. Israele - precisa il giornale - teme che "un ulteriore peggioramento delle sue condizioni" inneschi una lotta per la successione la quale potrebbe destabilizzare la ...