Isola dei Famosi | Paola Di Benedetto smentisce la crisi con Francesco Monte

Isola dei famosi - i sospetti sulla rottura tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte : 'Ci sono momenti nella vita...' : Dopo l' Isola dei famosi la storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte sembrava decollare senza ostacoli, nonostante le violente polemiche scoppiate sull'ex tronista per il cannagate che ...

L'Isola dei CANI di Wes Anderson (2018) : A quattro anni di distanza da Grand Budapest Hotel (2014), Wes Anderson torna con il suo ultimo lavoro L'ISOLA dei CANI, secondo lungometraggio girato in stop motion (dopo il gioiellino Fantastic Mr. Fox del 2009) nuovamente alle prese con un gruppo di animali, presentato alla Berlinale 2018 come film d'apertura. Il film è un carnevale di immagini e colori, un'altalena sfavillante di trovate cinematografiche non convenzionali mirate a ...

Isola dei famosi - vita rovinata per Mercedsz Henger. L'annuncio - clamoroso - a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso : Lo scandalo dell' Isola dei famosi aveva travolto mamma Eva Henger , ma il ' canna-gate ' ha rovinato la vita anche a sua figlia, Mercedesz Henger . Ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso , la ...

“Salta tutto!”. Morali e Scintilla - l’annuncio d Barbara D’Urso. Ospiti a Pomeriggio Cinque - l’ex naufraga dell’Isola dei famosi e il comico parlano del matrimonio e confessano cosa è successo dopo il reality show : Gianluca Fuselli, in arte Scintilla, aveva consegnato in diretta a Pomeriggio Cinque l’anello di fidanzamento a Elena Morali che a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. “Aspettavo a darglielo in maniera un po’ più isolata – aveva detto Scintilla nel salotto di ...

Elena Morali e Scintilla non si sposano più dopo l’Isola dei Famosi : Il matrimonio di Elena Morali e Scintilla è saltato: la news a Pomeriggio 5 Dovevano sposarsi lo scorso 29 aprile Elena Morali e Scintilla, nome d’arte del comico Gianluca Fubelli. Ma l’improvvisa partecipazione dell’ex de La Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi ha costretto la coppia a rivedere i propri piani per il futuro. […] L'articolo Elena Morali e Scintilla non si sposano più dopo l’Isola dei Famosi ...

L'Isola dei cani 'politici' di Anderson : ROMA, 30 APR - Sono cani 'alfa', non cani qualsiasi. Sono stati umiliati, infettati e poi relegati in un'isola piena di spazzatura, ma hanno sempre la loro dignità canina e la voglia di rivolta. È 'L'...

Ambulanza bloccata da varco Isola pedonale : muore paziente in attesa dei soccorsi : Polemiche a Ischia: sull'isola, nella località di Sant'Angelo di Ischia, una turista è morta in attesa dell'Ambulanza rimasta bloccata dalla transenna che delimita l'area pedonale. "E'...

Amici - Maria De Filippi come Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi : come si è presentata in diretta : Curioso retroscena ad Amici . La padrona di casa Maria De Filippi sabato sera si è presentata in diretta con un abitino a fiori che le donava molto, ma qualcuno ha notato qualcosa di strano. Effetto ...

Isola dei famosi - Nino Formicola a nudo : 'Prima ridevo - poi ci sono cascato anch'io' : 'Prima ridevo, poi ci sono cascato anch'io'. Nino Formicola , il vincitore dell'ultima Isola dei famosi , usa l'ironia per spiegare la sua avventura in Honduras: 'Quando lo guardavo da casa, il ...

STEFANO DE MARTINO/ Dopo l'Isola dei Famosi torna a ballare ad Amici 2018? : STEFANO De MARTINO torna ad Amici, il programma che lo ha lanciato nel mondo della televisione. Verrà ripreso nel cast Dopo la sua avventura a l'Isola dei Famosi?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:08:00 GMT)

«L'Isola dei cani» : perché vedere il nuovo film di Wes Anderson : ... tra ironia surreale, momenti toccanti e satira politica , con una neanche troppo velata critica alla politica di Trump, . Ecco dunque tutto ciò che dovreste sapere sul film , senza spoiler, ...

Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace dopo l’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace pace fatta tra Elena Morali e Cecilia Capriotti dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Le due avevano avuto più di uno scontro nel salotto di Barbara d’Urso a seguito delle dichiarazioni della showgirl mora. Cecilia aveva insinuato un presunto flirt tra Elena e Marco […] L'articolo Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace dopo l’Isola dei Famosi ...

Grande Fratello come l'Isola dei famosi - gira un video compromettente : chi è il concorrente teleguidato dagli autori : Un concorrente 'telecomandato' al Grande Fratello . Sul web starebbe girando un video in cui la controversa concorrente spagnola Aida Nizar , insultata praticamente da tutti i coinquilini e bullizzata ...