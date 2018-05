Ipotesi dimissioni per il cardinale Pell | imputato in due processi per abusi sessuali

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 maggio 2018) IlGeorge, prefetto della Segreteria dell'Economia, rimane per Papa Francesco e la Santa Sede "in congedo", anche dopo il suo rinvio a giudizio per presuntinei confronti di minori. Quindi la sua posizione non cambia.Ma per capire il suo futuro sarà decisivo il timining del processo. La nuova udienza che si è svolta alla Corte di Melbourne questa mattina, dopo la decisione di ieri, ha stabilito - e i suoi avvocati si sono dichiarati d'accordo - che icui sarà sottoposto saranno due e non uno. Il primo per le accuse più vecchie (quelle relative agli anni Settanta e Ottanta a Ballarat) e il secondo per quelle più recenti (fino al 2001), quando era arcivescovo di Melbourne. Il porporato è libero su cauzione, gli è stato ritirato il passaporto, e deve notificare alla Corte i suoi spostamenti. Le date di ...