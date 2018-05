Ipotesi dimissioni per il cardinale Pell - imputato in due processi per abusi sessuali : Il cardinale George Pell, prefetto della Segreteria dell'Economia, rimane per Papa Francesco e la Santa Sede "in congedo", anche dopo il suo rinvio a giudizio per presunti abusi sessuali nei confronti di minori. Quindi la sua posizione non cambia.Ma per capire il suo futuro sarà decisivo il timining del processo. La nuova udienza che si è svolta alla Corte di Melbourne questa mattina, dopo la decisione di ieri, ha stabilito - e i ...

Tim - Ipotesi dimissioni per De Puyfontaine : Oggi nel primo pomeriggio, a Roma, l'atteso cda di Telecom esaminerà le questioni aziendali sollevate dal fondo Elliott e le richieste di cambiamento del board , sei membri, tutti quelli vicini al ...

Ipotesi raffica di dimissioni in Consiglio regionale - AostaOggi.IT : Twitter Dopo i sequestri della Corte dei conti per i finanziamenti al Casinò AOSTA. Il Consiglio regionale è nel caos dopo la notizia di questa mattina dei sequestri cautelativi della Corte dei conti ...

Per Renzi Ipotesi dimissioni ma con 'percorso' per garantire guida : Roma, 5 mar. , askanews, dimissioni sì, ma non a effetto immediato, per non lasciare il Pd senza una guida in un momento complesso come quello che si apre per l'elezione dei presidenti delle Camere e ...

Elezioni. Per Renzi Ipotesi dimissioni ma con "percorso" per garantire guida : Il segretario è in riunione al Nazareno con i suoi: nell'ufficio al terzo piano della sede nazionale del partito sono presenti, tra gli altri, il presidente Matteo Orfini, il ministro dello Sport Luca Lotti, il vice segretario Maurizio Martina

Il day after del Pd - tra Ipotesi dimissioni Renzi e linea su M5s : Roma, 5 mar. , askanews, Le dimissioni di Matteo Renzi sono una 'ipotesi sul tavolo' ma ancora una decisione non è stata presa. E' quanto trapela dal Nazareno, dove lo stato maggiore del Pd ha passato ...