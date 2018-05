Inter | a Udine per ripartire Coi bianconeri iniziò la crisi

Inter - contro l'Udinese fiducia a Santon : Luciano Spalletti è pronto a dare ancora fiducia a Davide Santon . Come riporta Sky Sport , il 21 nerazzurro è in pole per prendere il posto di Danilo D'Ambrosio , squalificato, nella sfida contro l' Udinese .

Inter : Dalbert e Borja Valero contro l'Udinese - Spalletti ci pensa : Secondo quanto riporta Premium Sport , in occasione dell'allenamento di oggi un gruppo di tifosi dell 'Inter si è recato ad Appiano Gentile per complimentarsi con la squadra per la prova con la Juve. In vista della delicata ...

Cagliari-Udinese 2-1 - balzo salvezza. Sorride il Genoa - crollo Crotone. L’Atalanta stoppa l’Inter : Cagliari-Udinese 2-1- Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese e vola a +5 dalla zona retrocessione, complice il passo falso del Crotone contro il Genoa. Tremano i rossoblù nei primi minuti, poi Pavoletti e Ceppitelli fanno esplodere la Sardegna Arena. Nona sconfitta consecutiva per Massimo Oddo e l’Udinese. La sensazione è che il turno infrasettimanale a Napoli […] L'articolo Cagliari-Udinese 2-1, balzo salvezza. Sorride il Genoa, ...

Cagliari-Udinese 2-1 - balzo salvezza. Sorride il Genoa - crollo Crotone. L’Atalanta stoppa l’Inter : Cagliari-Udinese 2-1- Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese e vola a +5 dalla zona retrocessione, complice il passo falso del Crotone contro il Genoa. Tremano i rossoblù nei primi minuti, poi Pavoletti e Ceppitelli fanno esplodere la Sardegna Arena. Nona sconfitta consecutiva per Massimo Oddo e l’Udinese. La sensazione è che il turno infrasettimanale a Napoli […] L'articolo Cagliari-Udinese 2-1, balzo salvezza. Sorride il Genoa, ...

DIRETTA/ Cagliari-Udinese (risultato live 1-1) streaming video e tv : Intervallo (Serie A 32^ giornata) : DIRETTA Cagliari Udinese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del primo anticipo di Serie A, 32^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Barak apre all'addio : 'Inter e Juve? In caso di offerta - a giugno ne parlerò con l'Udinese' : Il centrocampista ceco Antonin Barak è stato intervistato dal portale Sport.cz per parlare del suo futuro con la maglia dell'Udinese . Barak ha confermato l'Interesse di Inter e Juventus che, però, non si sono fatte avanti per lui a gennaio. OFFERTE INVERNALI - ' Inter ...

Morto Davide Astori : il difensore lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba. Il procuratore di Udine : strano l'infarto in un atleta sano e monitorato Rinviata l'Intera giornata di campionato : Come annunciato in tarda mattinata da leggo.it il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi valide per la...

Morto Davide Astori : il difensore lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba. Il procuratore di Udine : strano l'infarto in un atleta sano e monitorato Rinviata l'Intera giornata di campionato : Il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi della 27a giornata di serie A. Il procuratore capo di Udine ha detto...

Morto Davide Astori : il difensore lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba. Il procuratore di Udine : strano l'infarto in un atleta sano e monitorato Malore in hotel - rinviata l'Intera gi : Il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi della 27a giornata di serie A. Il procuratore capo di Udine ha detto...