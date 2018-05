Instagram annuncia nuove funzionalità | videochiamata | integrazione con Spotify | Go pro e

hwbrain

: Instagram annuncia nuove funzionalità: videochiamata, integrazione di altre app eccetera - - AppleFeedNews : Instagram annuncia nuove funzionalità: videochiamata, integrazione di altre app eccetera - - LilArly294 : RT @donatocerullo: Dalbert su Instagram Stories annuncia la gravidanza di sua moglie. Auguri Henrique! -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)in arrivo con il prossimo aggiornamento: saranno disponibili le video-chiamate, ci sarà l’nativa con app di terzi, nuovi effetti videocamera AR e la pagina Esplora viene migliorata.Durante la conferenza annuale degli sviluppatori di Facebook, sono statete una serie di novità che riguardano, e che saranno implementate nel prossimo o nei prossimi aggiornamenti.tante novità in arrivo nelle prossime settimane: ecco i dettaglinativa con applicazioni di terzi:e Go ProOggihato che all’interno delle storie si potranno integrare nativamenteapplicazioni di terzi: le prime due applicazioni integrate sonoe Go Pro.con, Go pro e altro at HWBrain.it.