Inquinamento dell’aria | Greenpeace | i dati OMS evidenziano l’importanza di abbandonare i

(Di mercoledì 2 maggio 2018) L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha diffuso oggi la mappatura dei livelli dinelle città di tutto il mondo, uno studio che rappresenta un chiaro invito ad agire per eliminare la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Si tratta della più completa mappatura dei livelli didelle città a livello globale disponibile ad oggi. “Imostrano che la dipendenza dall’energia sporca rappresenta un rischio per la salute a livello globale: 9 persone su 10 sono esposte a livelli dipericolosi per la salute e l’è responsabile ogni anno di milioni di morti premature” dichiara Andrea Boraschi, responsabile campagna TrasportiItalia. “L’aumento dell’utilizzo di carbone, petrolio e gas nel 2017, che implica non solo una crescita delle emissioni di CO2 ma anche quella delle emissioni di sostanze ...