Injustice 2 | Legendary Edition - recensione

'Injustice 2 Legendary Edition' : il picchiaduro degli eroi nel pacchetto definitivo : a Mortal Kombat, persino andando a toccare il mondo delle Tartarughe Ninja. Il gioco parte dal pretesto di un Superman che ha perso il lume della ragione per aver visto la morte di Lois Lane e del ...

Warner Bros annuncia Injustice 2 – Legendary Edition : Warner Bros e DC Entertainment annunciano ufficialmente Injustice 2 – Legendary Edition, disponibile a partire dal 27 marzo per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC via Steam e Microsoft Store. Injustice 2 – Legendary Edition arriva a Marzo Questa speciale versione del celebre picchiaduro include: Tutti i personaggi giocabili scaricabili: Darkseid, Cappuccio Rosso, Starfire, ...