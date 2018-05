Iniziato il voto per il nuovo Gran Maestro dell' Ordine di Malta | pressing del Vaticano

M5S - voto del Sud a rischio Salvini pronto a 'rubarglielo' Il crollo dei grillini è Iniziato : Il crollo dei grillini nelle lezioni in FVG è solo l’inizio di un declino nascosto ai più ma evidente ai più profondi analisti, così come la conferma che la Lega avrebbe vinto avanzando ancora Segui su affaritaliani.it

Camere - Delrio : “Iniziato col piede sbagliato - composizione non rispetta voto del 4 marzo” : “Buon lavoro all’ufficio di presidenza della Camera, ci tocca però sottolineare come M5s e centrodestra abbiano iniziato col piede decisamente sbagliato: la composizione non rispetta il voto del 4 marzo, il Pd ha un solo componente eppure è il secondo partito. Noi comunque vogliamo lavorare e faremo in Parlamento proposte da subito”. Così Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, parlando con i cronisti nella sala stampa di ...

È Iniziato il voto per le elezioni politiche : I seggi hanno aperto alle 7: tutte le notizie, gli aggiornamenti e le foto man mano che arrivano