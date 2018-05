Indossa un abito cinese e scatena la polemica | Offensivo per Pechino

Rita Moreno Indossa lo stesso abito di quando vinse nel '62 con "West Side Story" : Trionfa il vintage con Rita Moreno alla 90esima edizione degli Oscar. L'attrice ha indossato lo stesso abito sfoggiato nel 1962 quando vinse la statuetta come miglior attrice non protagonista di "West Side Story".Rita Moreno, 1962 and 2018. #Oscars90#Oscars2018pic.twitter.com/xESCYYq8jw — Channing Thomson (@CHANNINGPOSTERS) 5 marzo 2018E oggi, ad 86 anni, nel ruolo di presentatrice, brilla come allora.

CHIARA FERRAGNI RINUNCIA OSCAR 2018 E AL RED CARPET / Foto - ecco l'abito che avrebbe Indossato : CHIARA FERRAGNI RINUNCIA OSCAR 2018 e al red CARPET: Foto, ecco l'abito che avrebbe indossato l'influencer costretta al riposo per salvaguardare la crescita nel grembo del piccolo Leone.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:44:00 GMT)

Chiara Ferragni : «L’abito che dovevo Indossare agli Oscar» : Color rosa cipria, con volant e leggermente più lungo dietro quasi a voler imitare lo strascico da principessa. Quell’abito di Giambattista Valli che Chiara Ferragni avrebbe dovuto indossare alla notte degli Oscar 2018 di Los Angeles lo indosserà invece solo in giro per casa. Lo comunica la stessa con un post su Instagram: «Questo doveva essere il mio abito per gli Oscar domani. Ma sono ancora a riposo a casa. Che dite lo metto per stare ...

L’abito che Chiara Ferragni doveva Indossare agli Oscar : Color rosa cipria, con volant e leggermente più lungo dietro quasi a voler imitare lo strascico da principessa. Quell’abito di Giambattista Valli che Chiara Ferragni avrebbe dovuto indossare alla notte degli Oscar 2018 di Los Angeles lo indosserà invece solo in giro per casa. Lo comunica la stessa con un post su Instagram: «Questo doveva essere il mio abito per gli Oscar domani. Ma sono ancora a riposo a casa. Che dite lo metto per stare ...

Megan Markle non potrà Indossare l’abito da sposa bianco : Meghan Markle tra qualche mese sposerà il Principe Harry, ma non potrà indossare l’abito bianco nel giorno del matrimonio. A fare notizia non c’è solo l’indiscrezione dell’abito da sposa, che non sarà bianco: ogni dettaglio è importante per l’evento dell’anno, il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, che si celebrerà il prossimo 19 maggio. Fonti ufficiali spiegano che il vestito da sposa di Meghan ...

Meghan Markle - abito bianco vietato al matrimonio con Harry : non potrà Indossarlo : Ecco tutto ciò che c'è da sapere su una cerimonia che sarà seguita con grande interesse in tutto il mondo e non solo tra i sudditi della corona britannica. LEGGI ANCHE ---> Harry e Meghan Markle, la ...

Elezioni : Partigiani dem contro Faraone - coerenza è abito che non tutti sanno Indossare : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "La coerenza è quell'abbigliamento che non tutti sanno indossare". Inizia con queste parole un video postato su Facebook dai Partigiani Dem siciliani, guidati da Antonio Rubino, contro il sottosegretario Davide Farone. Con lo sfondo la musica di 'Bandiera rossa', i Par

Elezioni : Partigiani dem contro Faraone - coerenza è abito che non tutti sanno Indossare : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – “La coerenza è quell’abbigliamento che non tutti sanno indossare”. Inizia con queste parole un video postato su Facebook dai Partigiani Dem siciliani, guidati da Antonio Rubino, contro il sottosegretario Davide Farone. Con lo sfondo la musica di ‘Bandiera rossa’, i Partigiani mostrano la fotografia dell’ex deputato forzista e oggi Pd Dore Misuraca, seguita dalla foto con ...