Incendio alla Lameri | nessun intossicato | danni ingenti

Beautiful - anticipazioni trame dal 7 al 12 maggio : Incendio alla Spectra e nuova rissa tra Quinn e Sheila : Secondo round “Sheila vs Quinn” a Beautiful! Nelle nuove puntate italiane della soap, in onda la prossima settimana, assisteremo all’ennesima rissa tra la moglie e la ex moglie di Eric. Anche stavolta non ci sarà esclusione di colpi, e la Carter tenterà di strangolare la sua odiata avversaria! Inoltre, Bill Spencer metterà in atto il suo diabolico piano per distruggere la Spectra Fashions: la casa di moda andrà in fiamme e ...

Biassono : Incendio alla Cascina Canova - bruciate le auto parcheggiate : I carabinieri stanno indagando sul rogo che nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 aprile, attorno alle 3.15, ha interessato la Cascina Canova in via Madonna delle Nevi. bruciate una decina di auto ...

Faenza - esplosione e Incendio alla Dister Energia : Faenza, 21 aprile 2018 - Prima u n'esplosione, poi le fiamme . Un violento incendio si è sviluppato questa mattina nei capannoni della Dister Energia, di via Granarolo a Faenza. Sul posto sono accorsi ...

Australia : vasto Incendio alla periferia di Sydney - in cenere oltre 2.430 ettari di terreno [VIDEO] : Centinaia di vigili del fuoco sul campo per tentare di contenere un vasto incendio che minaccia la periferia sud-occidentale di Sydney, dove in questi giorni si registrano temperature insolitamente elevate, “senza precedenti“, secondo Shane Fitzsimmons, responsabile dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno già divorato oltre 2.430 ettari di terreno, ed alcune famiglie sono state evacuate in via precauzionale. Some unbelievable pictures ...

In Australia c’è un grosso Incendio boschivo che è arrivato fino alla periferia meridionale di Sydney : Nel sud dell’Australia centinaia di vigili del fuoco stanno cercando di contenere e spegnere un grosso incendio boschivo che è arrivato alla periferia meridionale di Sydney. Le persone che abitano nella zona sono state invitate a cercare dei rifugi, dato The post In Australia c’è un grosso incendio boschivo che è arrivato fino alla periferia meridionale di Sydney appeared first on Il Post.

Fiamme alla Trump Tower : l’appartamento era senza sistema antIncendio : L’appartamento che è andato completamente distrutto in un incendio, al 50° piano della Trump Tower di New York, era sprovvisto degli spruzzatori antincendio. Si tratta, riporta il Guardian, di una misura di sicurezza alla quale Donald Trump si oppose negli anni ’90. All’epoca in cui la Trump Tower venne inaugurata, il 1983, le leggi non prevedevano l’obbligo di installazione del dispositivo antincendio, nelle sezioni dei ...

Trieste - principio di Incendio alla materna Kamillo Kromo : evacuati tutti i bimbi : Tanta paura ma nessun ferito per il rogo partito da una lavatrice nel vano caldaia. Il merito va a tre dipendenti della struttura che hanno spento le fiamme con l'estintore prima che si propagassero

Un uomo è morto in un Incendio alla Trump Tower : È il grattacielo di Donald Trump a New York: è avvenuto al cinquantesimo piano, ancora non si sa perché The post Un uomo è morto in un incendio alla Trump Tower appeared first on Il Post.

