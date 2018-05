In viaggio dal sud Vietnam al Laos tra tradizione e modernità

Alfie : ospedale - un viaggio devastante : ANSA, - LONDRA, 28 APR - "Un viaggio devastante". Così i medici dell'ospedale Alder Hey di Liverpool definiscono oggi la vicenda del Alfie Evans in un messaggio di cordoglio per la morte del piccolo ...

L'Italia spaccata sull'Appennino dalla E45 chiusa. La rabbia degli utenti : 'Due ore in più di viaggio con la deviazione' : Italia divisa a metà con la Statale Tiberina 3bis interrotta in quota. Non c'è davvero pace per la E45 : ieri, nel tardo pomeriggio, un vasto incendio si è verificato all'interno della galleria Monte ...

Migranti - la promozione degli scafisti : “Il viaggio dalla Tunisia all’Italia costa 1.200 euro. Ma se porti un amico non paghi” : Il viaggio dal Nord Africa all’Italia costava 1.200 euro, ma qualcuno poteva usufruire di un’offerta: “Porta un amico e viaggi gratis”. Sembra copiata da un tour operator turistico l’ultima promozione dei trafficanti di esseri umani che dalla Tunisia organizzano le traversate dei Migranti verso le coste italiane. A scoprirla sono stati gli uomini della polizia, della Guardia di finanza e dei carabinieri di Ragusa ...

iSole aMare : Emma Fenu intervista Grazia Fresu - dalla Sardegna al Mondo in un viaggio di conoscenza : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il Mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi spostare, non […]

Lsd - 75 anni dal primo "viaggio psichedelico" di Hofmann : Le "porte della percezione" Anche il mondo dell'arte fu invaso dalla sostanza sintetizzata da Hofmann, sotto i cui effetti vennero composte molte canzoni passate alla storia. Una su tutte: Lucy in ...

Dalla pagina allo schermo : Heart of the sea – Le origini di Moby Dick e Pan – viaggio sull’isola che non c’è sono su Infinity : Heart of the sea - Pan Il dialogo tra letteratura e cinema è sempre stato uno dei più creativi e imprevedibili: lasciatevi sorprendere da due titoli del catalogo Infinity in cui le immagini danno forma alle parole. Heart of the sea- Le origini di Moby Dick è la trasposizione cinematografica del libro che, nel 2000, ha ricostruito l’incredibile e tragica vicenda della baleniera ottocentesca Essex che, a sua volta, ha ispirato (almeno in parte) ...

A due anni dal disastro - viaggio a Fegino : Sono passati due anni esatti dalla rottura dell’oleodotto che il 17 aprile 2016 provocò lo sversamento di 680 metri cubi di greggio nei rii Pianego e Fegino

SOTTOMARINO NUCLEARE USA A NAPOLI : DAL PORTO ALLA SIRIA?/ Il lungo viaggio da Gibilterra alla Sicilia : NAPOLI, SOTTOMARINO NUCLEARE Usa nel PORTO: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:53:00 GMT)

Dal 21 aprile torna il viaggio nei Fori di Cesare e Augusto : Roma, 13 apr. , askanews, Il 21 aprile torna a vivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con 'Viaggi nell'antica Roma', gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone. I due progetti, a cui sarà possibile assistere ogni sera fino all'11 novembre 2018, sono promossi da Roma Capitale, Assessorato …

viaggio dal mondo medievale alle meraviglie del cosmo - nel Castello millenario : Una serata nelle atmosfere medievali, una passeggiata con tappe enogastronomiche nella grande tenuta di un Castello millenario, un’esplorazione tra le stelle in uno dei cieli più bui d’Italia. Solo al Castello di Petroia – imponente maniero che svetta sulla campagna umbra sull’antico percorso che collega Gubbio a Perugia – è possibile in pochi giorni compiere un Viaggio dal mondo medievale alle meraviglie del cosmo. L’occasione è ...

Memoria : Campidoglio - dal 9 all’11 aprile 14 scuole in viaggio a Fossoli - Marzabotto - Sant’Anna di Stazzema : Prosegue il Progetto della Memoria promosso da Roma Capitale. Dal 9 all’11 aprile si svolgerà ‘Storie di luoghi della Memoria: Fossoli e il Parco della Pace’, un viaggio a Fossoli (Modena), Marzabotto (Bologna), Sant’Anna di Stazzema (Lucca). Anch’esso ruota attorno a quattro parole chiave: storia, testimonianza, Memoria, impegno. L’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale, Laura […]