In Sardegna 1 4 pioggia di un anno

Sardegna : un radar meteo all’avanguardia per monitorare il rischio pioggia e temporali : “Il Sistema regionale di Protezione civile si è dotato di uno strumento all’avanguardia che segna, dopo vent’anni, il passaggio alla nuova tecnologia. La Sardegna ha da oggi un radar meteorologico di ultima generazione, la più avanzata in Italia, e di grande importanza per il monitoraggio in caso di rischio idraulico o idrogeologico per precipitazioni intense“. L’ha detto questa mattina l’assessora della Difesa dell’Ambiente della ...