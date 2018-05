' In marcia per la vita' | i ragazzi con dipendenze girano l' Italia in bici

Azzurri in Cina per i Mondiali di marcia. Sabato le 50 km e la 20 km femminile : Il mondo della marcia torna per la seconda volta in quattro anni a Taicang. Qui nel 2014 si era svolta l'ultima edizione dell'evento con la denominazione di Coppa del Mondo; dal 2016 la IAAF li ha ufficialmente ribattezzati come Campionati Mondiali a squadre di marcia. In Cina la rassegna globale del tacco-punta si è disputata anche nel 1995 a Pechino. In quell'...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Valentino Rossi - le piste europee per il cambio di marcia. I progressi della Yamaha lasciano ben sperare : Il Motomondiale sbarca in Europa e Valentino Rossi, a -17 da Andrea Dovizioso nella classifica mondiale, è chiamato al cambio di marcia. Non è stato un inizio di stagione ideale. Se a Losail il Dottore era riuscito a chiudere sul podio, al terzo posto, illudendo di poter ritornare prepotentemente nella lotta per il titolo, in Argentina e Stati Uniti sono arrivati un un 19° e un 4° posto. Sul piazzamento di Termas de Rio Hondo influisce ...

C'è la marcia per l'accoglienza. Ma i migranti preferiscono giocare a calcio : Ventimiglia - I no border gridano slogan contro il il blocco delle frontiere in Europa, invocando la libera circolazione dei migranti. Un duro "Je accuse" contro Macron e le autorità francesi accusate addirittura di "deminorizzare" i minori, quest'ultimi costantemente respinti alla frontiera. Ma non è tutto. C'è anche un attimo di raccoglimento, quando gli attivisti dei centri sociali ripercorrono la lunga scia di sangue che in questi anni ha ...

Matteo Salvini - il retroscena : retromarcia sulla Le Pen per non fare uno sgarbo a Mattarella : Potrebbe disertare il comizio del Primo maggio con Marine Le Pen a Nizza Matteo Salvini. Al raduno del movimento dell'Europa delle Nazioni e delle Libertà dove sarà presente tutta l'estrema destra ...

25 APRILE - PENTOLACCIA PER BIMBI CON FANTOCCIO DI MUSSOLINI/ Bastonate per i dolci - nessuna retromarcia Antifa : Duce preso a Bastonate, FANTOCCIO Antifascista a Macerata colpito: al suo interno caramelle e dolci. I bambini portati a colpire il FANTOCCIO di Benito MUSSOLINI in Piazza Battisti.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:04:00 GMT)

25 aprile - “il corteo fatelo sul marciapiede” (che non c’è). Sindaco all’Anpi : “Vigili a riposo? E’ festa anche per loro - no?” : La lettera è firmata dalla responsabile del settore sicurezza dei vigili urbani, e dice che il corteo dovrà svolgersi “nel pieno rispetto sia della sicurezza della circolazione stradale in generale sia del corteo stesso in particolare, il quale dovrà snodarsi presso percorsi protetti, ovvero al di fuori della sede stradale (più precisamente sui marciapiedi)”. Succede a Corbetta, in provincia di Milano, dove Anpi e amministrazione ...

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : 4 italiani fermati dalla polizia francese per gli scontri al confine : La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l’Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...

MotoGP - la formichina Andrea Dovizioso. In testa al Mondiale - ma serve un cambio di marcia per infastidire Marquez : Andrea Dovizioso si è confermato in testa al Mondiale MotoGP anche al termine del GP delle Americhe concluso al quinto posto. Il forlivese conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha letteralmente dominato sul circuito di Austin (sesta vittoria consecutiva su questo circuito) riscattandosi alla grande dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati sta facendo un po’ la formichina: dopo la fantastica vittoria in ...

Bari - marciapiede rotto e pino ingombrante : problemi per auto e pedoni in via Caduti Strage di Bologna : Da qualche tempo l'incrocio fra via Caduti Strage di Bologna e corso Alcide de Gasperi da più di qualche grattacapo a automobilisti e pedoni costretti a fare i conti con due 'grossi problemi. Il primo ...

Grottammare - lavori in corso per i nuovi marciapiedi di Oasi e Statale : Grottammare " Al via la riqualificazione dei marciapiedi nelle zone dell'Oasi e lungo la Statale 16, nei pressi del confine Nord della città di Grottammare. Dopo il completamento dell'intervento di ...

Domani la marcia per la Scienza in 25 città : Si terrà Domani, 14 aprile 2018, la Marcia per la Scienza, la manifestazione internazionale volta difendere la ricerca dalle ingerenze della politica, è nata nel 2017 sotto forma di protesta contro le iniziative del governo Trump. L’evento coinvolgerà a livello mondiale 250 città contro le oltre 600 del 2017: 4 gli eventi previsti in Italia (a Firenze, Rimini, Palermo, Bologna). Lanciata lo scorso anno dall’omonima associazione di ...

Pachino in marcia contro la mafia : in mille sfilano per la città. 'Noi - comunità onesta e laboriosa' : Le notizie di cronaca delle ultime settimane, però, hanno parlato a tutta Italia di una Pachino nella morsa della criminalità organizzata. Attentati, incendi, minacce. Un peso che la società civile ...

Basta deiezioni per strada : avvisi sui marciapiedi rivolti ai padroni di cani : Gallarate , Varese, , 12 aprile 2018 - Mantenere la città più pulita: ogni cittadino deve dare il suo contributo, anche i padroni dei cani che purtroppo spesso "si dimenticano " di rimuovere dai ...