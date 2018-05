In Italia l’aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge | XXS2DRDI con patch aprile

Graditissimi riscontri sul Samsung Galaxy S8 dopo l’aggiornamento di aprile in Italia : Situazione da monitorare con grande attenzione quella relativa al Samsung Galaxy S8 qui in Italia. Da giovedì scorso, come riportato con un apposito articolo sulle nostre pagine, è possibile esaminare più da vicino il nuovo aggiornamento di aprile che pare portare con sé più novità del previsto per lo smartphone Android. Proviamo dunque a capire come stanno le cose oggi 30 aprile, soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello ...

L’aggiornamento di aprile sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia : patch XXS1ARD1 : Arriva a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia l'aggiornamento XXS1ARD1 con la patch di sicurezza di aprile, che sappiamo non correggere il bug delle chiamate che sta martorizzando alcune novità, tanto da aver richiamato l'azione delle autorità competenti in Israele, per il relativo avvio di una class-action da parte di alcuni consumatori afflitti dal disturbo (si parla di un problema di conflittualità tra la componente hardware ...

Segnalato l’aggiornamento XXU1CRD7 sui Samsung Galaxy S8 Italiani il 26 aprile : Giorni molto intensi quelli che stiamo vivendo con il Samsung Galaxy S8. In attesa di scoprire quali effetti avrà sulla batteria, a partire da oggi 26 aprile è possibile parlare dell'aggiornamento di aprile anche a bordo degli smartphone no brand che sono stati commercializzati in Italia. Dopo i primi riscontri giunti dalla Germania e condivisi anche su queste pagine, in cui abbiamo anticipato ai nostri lettori di non farsi troppe illusioni in ...

Elevato il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia : patch aprile con l’aggiornamento XXS3CRD2 : Non le manda a dire il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia: l'operatore di Trezzano sul Naviglio, che ha predisposto contestualmente un'altra omologazione software per il Galaxy S8 marchiato col proprio brand, si è dedicato anche al phablet di ultima generazione, sfornando la serie firwmare N950FXXS3CRD2, con patch di sicurezza di aprile. Sebbene le parti MODEM e CSC non siano cambiate rispetto alla release precedente, il pacchetto, dal peso ...

Dal 25 aprile il Samsung Galaxy S8 brand 3 Italia con l’aggiornamento XXU1CRC7 : Un 25 aprile speciale quello del Samsung Galaxy S8 brandizzato 3 Italia: per questo specifico modello si aprono, infatti, le porte dell'aggiornamento G950FXXU1CRC7, con patch di marzo, e date build risalente al 15 dello stesso mese. I bugfix relativi alla sicurezza sono circa dodici di numeri, alcune di alto ed altre di medio rischio. Ce ne sono poi anche cinque dedicati in esclusiva ai prodotti Samsung Galaxy, un aspetto molto importante, che ...

Alla grande per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l’aggiornamento di aprile in Europa : e in Italia? : Quale sarà il prossimo passo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge italiani? Accantonato per un po' Android 8.0 Oreo che sembrerebbe non poter giungere sulle due ex ammiraglie prima di metà maggio, ecco che fino a quel momento di certo non possiamo escludere altre novità in arrivo. In particolar modo, è molto attesa la patch di aprile per entrambi i modelli e non possiamo trascurare nuovi e importanti segnali che arrivano in tale direzione. Nel ...

Attesa spasmodica per Huawei P8 Lite 2017 e l’aggiornamento Oreo : parla 3 Italia : Ci sono diversi segnali da prendere in esame in questi giorni per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017 ed il delicato tema riguardante il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo per lo smartphone tanto apprezzato dal pubblico Italiano. Proprio ieri, su queste pagine, abbiamo analizzato alcune notizie provenienti dall'estero sulla vicenda, mentre oggi vogliamo concentrarci su alcuni feedback forniti direttamente dall'operatore Tre ...

Galaxy A5 2017 l’aggiornamento ad Android Oreo iniziato in Europa (non ancora in Italia) : Arrivano i primi feedback positivi che il Galaxy A5 2017 sta iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo in Europa (un paio di paesi): in arrivo presto anche in Italia?Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che stanno aspettando da tempo il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Samsung Galaxy A5 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: i ...

Fine della telenovela per Honor 8 e l’aggiornamento Oreo? Parla la divisione Italiana : Potrebbe essere giunta finalmente al termine la telenovela riguardante uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, almeno per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Cerchiamo di fare un po' di ordine in una vicenda molto complessa, perché per una volta le speranze di coloro che hanno sempre creduto nella compatibilità tra lo smartphone ed il pacchetto software non sono state alimentate da rumors senza ...

Arriva in Italia l’aggiornamento B134 su Huawei Mate 10 Lite : per no brand Dual SIM : Risulta in diffusione per Huawei Mate 10 Lite l'aggiornamento B134, rilasciato anche in Italia via OTA a bordo degli esemplari no brand Dual SIM. Si tratta di un pacchetto che Arriva ad un mese circa dalla precedente release, quella che aveva integrato le novità del Face Unlock. Questa volta il produttore sembra aver ridimensionato un po' il tiro, limitando a farcire questa nuova release con modiche per lo più contenitive, volte a migliorare ...

Segnalato per Honor 8 l’aggiornamento B403 qui in Italia : le novità certe : Emergono in queste ore alcune segnalazioni da monitorare con grande attenzione per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Honor 8. A quanto pare, infatti, il produttore ha dato finalmente il via alla distribuzione dell'aggiornamento B403 per i modelli che sono in commercio anche in Italia, considerando il fatto che in alcune community tematiche la disponibilità del pacchetto software viene evidenziata con appositi screenshot relativi ...

Acciuffato da Honor 7X l’aggiornamento Oreo : installazione possibile anche in Italia : Il programma beta dell'aggiornamento Oreo destinato ad Honor 7X, che ha aperto le porte agli Italiani ad inizio mese, non ha sorriso a tutti i possessori, alcuni dei quali non sono riusciti a diventarne membri, per i più svariati motivi. Se tra voi c'è qualcuno che avrebbe il piacere di testare con mano il pacchetto, questa volta in versione ufficiale, non dovrà che scaricarlo dalle pagine di 'stechguide.com', a patto di rispondere ai requisiti ...

Rilasciato per Honor 9 Lite Italia l’aggiornamento con Face Unlock : OTA in corso : State per ricevere, o avete già ricevuto, la funzionalità Face Unlock a bordo del vostro Honor 9 Lite: l'opzione risulta essere in diffusione in questo momento in Italia, come del resto annunciato qualche giorno fa dalla relativa divisione della sussidiaria di Huawei. Il roll-out, si legge nell'annuncio, è partito lo scorso 23 marzo, sebbene la distribuzione stia prendendo piede a partire da oggi, lunedì 26 marzo. Il Face Unlock viene ...

Le novità sui Samsung Galaxy S7 Italiani dopo l’aggiornamento XXS2DRC3 del 26 marzo : Arriva abbastanza inaspettata una svolta per i possessori di un Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge oggi 26 marzo, visto che gli utenti con modelli no brand qui in Italia pare stiano iniziando a ricevere l'aggiornamento relativo proprio al mese di marzo. In tanti davano ormai per scontato che si potesse saltare direttamente alla patch di aprile, se non altro perché il modello Edge aveva ricevuto la patch di febbraio con grande ritardo. E tra le ...