In Georgia ritengono giusta la politica della pazienza strategica con la

it.sputniknews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) "Per quanto riguarda laestera, occorre prestare attenzione al fattore principale, la Federazione Russa… In generale voglio dire che laè corretta. L'obiettivo principale non è cadere nelle provocazioni ed impedire alla Russia di usare la forza contro il nostro Paese. Questo problema sta diventando ...