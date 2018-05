In Arabia Saudita le donne potranno guidare i taxi

Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale : manca solo la firma. Esordio il 28 maggio contro l’Arabia Saudita : Roberto Mancini è a un passo dalla panchina dell’Italia. L’allenatore dello Zenit San Pietroburgo ha incontrato lunedì a Roma i vertici della Figc. L’accordo c’è, manca solo la firma sul contratto e l’ufficializzazione del nuovo commissario tecnico. Questione di giorni. Il tempo di giocare le ultime giornate del campionato russo, che terminerà il 13 maggio, e rescindere il contratto con il club, al quale è legato ...

No al derby fra Arabia Saudita e Qatar. Gli Usa sostengono l'intesa nel Golfo : ... accusandola formalmente di finanziare il terrorismo islamico e più implicitamente di aver preso una linea troppo indipendente nella gestione della propria politica estera, soprattutto riguardo alla ...

Maltempo in Medio Oriente : Israele - Arabia Saudita e Siria in ginocchio. Tanti morti - anche molti bambini - per le grandi piogge nel deserto [VIDEO] : Le condizioni meteorologiche che sta vivendo Israele in questi giorni non sono normali per la fine di aprile. Forti piogge sono accompagnate da tuoni, fulmini, grandine e forti raffiche di vento, insieme ad un notevole calo delle temperature. Nelle regioni centrali e settentrionali sono caduti chicchi di grandine dalle dimensioni di una palla da golf! Negozi, strade e abitazioni di Tel Aviv e Gerusalemme sono inondatI, così come aree del deserto ...

Arabia Saudita : ok a privatizzazioni : ANSA, - BEIRUT, 25 APR - Il Consiglio per l'economia e lo sviluppo dell'Arabia Saudita, presieduto dal principe ereditario Mohammad bin Salman, ha dato il via libera al programma di privatizzazioni che è uno dei pilastri del piano Vision 2030 ...

Macron e Trump - accordo sul nucleare iraniano?/ Gli Stati Uniti fanno il gioco dell'Arabia Saudita : Macron e Trump, accordo sul nucleare iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:06:00 GMT)

L'Arabia Saudita invita il Qatar a inviare truppe in Siria - : "Il Qatar deve contribuire alla presenza delle truppe statunitensi in Siria e deve inviare le proprie truppe in Siria prima che il presidente degli Stati Uniti si rifiuti di fornire protezione al ...

CT Italia - Carlo Ancelotti in panchina contro l'Arabia Saudita? : #Carlo Ancelotti è ufficialmente il favorito per la panchina della Nazionale Italiana. Un pò la scoperta dell'acqua calda [VIDEO], considerato che si tratta certamente del profilo di maggior spessore tra quelli ti dalla gestione temporanea della #FIGC. Nonostante Roberto Mancini ed Antonio Conte e nonostante chi aveva caldeggiato addirittura la permanenza del traghettatore Gigi Di Bagio, la cui brevissima parentesi alla guida dell'Italia si è ...

"Spari contro il palazzo reale". Un golpe in Arabia Saudita? : Spari contro il palazzo reale in Arabia Saudita. Lo annuncia France news 24, che cita alcuni video diffusi in rete. Il Jerusalem Post, invece, fornisce un quadro più dettagliato e parla anche di esplosioni. Secondo le notizie diffuse in rete, si tratterebbe di un tentativo di colpo di Stato e re Salman sarebbe stato allontanto dall'edificio. Molto probabilmente, il sovrano si trova all'interno di un bunker iper protetto. IlGiornale.it non è in ...

L'alleanza petrolifera tra Russia e Arabia Saudita che fa arrabbiare Donald Trump : Secondo gli analisti inoltre l'obiettivo dell'Arabia Saudita - maggior esportare di greggio al mondo - è quello di riportare le quotazioni a 80 dollari , qualcuno si spinge fino a 100, per risanare ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Rajae Bezzaz festeggia il ritorno del cinema in Arabia Saudita : Questa sera, venerdì 20 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:30:00 GMT)

L’Arabia Saudita si apre al turismo (compreso il meraviglioso sito di Mada’in Salihl) : Fino al 1° aprile chi voleva farsi una vacanza in Arabia Saudita doveva sudare sette camicie per ottenere un visto turistico. Era concesso, infatti, solo a determinate nazionalità e aveva numerose restrizioni di permanenza tra cui l’albergo dove soggiornare e i luoghi da visitare (ad eccezione dei pellegrini che volevano visitare La Mecca). Oggi sarà tutto molto più facile, grazie all’apertura del principe ereditario Mohammed bin ...