Immatricolazioni auto aprile 2018 | tutti i dati e le classifiche

Europa : Immatricolazioni auto in frenata a marzo - -5 - 2% - . Fca segna -8% - ma Jeep continua a brillare : Prima battuta d'arresto dell'anno per il mercato dell'auto in Europa . Nell'Europa dei 28 più le nazioni aderenti all'Efta sono state immatricolate 1.836.960 vetture, evidenziando un calo del 5,2% ...

Auto - Acea : a marzo Immatricolazioni in Europa più Efta -5 - 2% : Roma, 18 apr. , askanews, Nell'Europa a 28 più Efta il calo delle immatricolazioni di Auto a marzo è stato del 5,2% con 1.836.960 vetture vendute rispetto allo stesso mese del 2017 , 1.937.984, . Dato ...

Auto : Acea - a marzo Immatricolazioni Ue -5 - 3% : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Mercato Automobilistico in calo a marzo nell’Unione europea, primo ribasso di quest’anno e il primo registrato in questo mese dal 2014. Secondo i dati diffusi da Acea, le immatricolazioni di Autovetture nuove sono scese del 5,3%, attestandosi a quota 1.792.599 unità. Nel dettaglio, spiega l’Associazione europea dei costruttori Auto, è stata registrata una forte frenata del mercato nel Regno ...

Fca : Immatricolazioni auto Usa salgono del 14% a marzo : Fca Us ha annunciato di avere archiviato il mese di marzo con le immatricolazioni di nuove auto negli Stati Uniti in rialzo del 14% a 216.063 unità rispetto alle vendite registrate nel marzo 2017 a ...

Gm pubblicherà dati Immatricolazioni auto Usa su base trimestrale : Novità in casa General Motors che comunicherà su base trimestrale i dati sulle immatricolazioni di auto, e non più su base mensile. Lo rende noto il costruttore di auto di Detroit indicando in un ...

Auto - Immatricolazioni ancora in crescita in UE ma frenano Italia e FCA : Teleborsa, - Il settore dell'Auto europeo resta tonico , chiudendo il miglior mese di febbraio da dieci anni a questa parte, anche se rallenta il mercato tricolore assieme a Fiat Chrysler . Secondo ...

Europa : Immatricolazioni auto in crescita a febbraio. Fca peggio del mercato : Ancora un mese positivo per il mercato europeo dell'auto , sostenuto dalle buone performance di Spagna e Germania. I dati diffusi dall'associazione dei produttori Acea indicano che nel mese di ...

Auto - a febbraio +4 - 3% nuove Immatricolazioni in Ue - Fca in calo : Roma, 15 mar. , askanews, A febbraio le immatricolazioni di nuove Auto in Europa sono crescite del 4,3% con 1.125.397 di nuove vetture vendute. In termini di volume si tratta del miglior risultato ...

Mercato auto - a febbraio frenano le Immatricolazioni : -1 - 42%. Nei primi due mesi +0 - 99% : TORINO - Le immatricolazioni di auto a febbraio in Italia sono state 181.734, in calo dell'1,42% rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi due mesi dell'anno sono state vendute in...