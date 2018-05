Ilva | il Consiglio di fabbrica pronto allo sciopero generale Messaggio chiaro a Mittal

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Ildidell', respingendo l'ipotesi degli esuberi, lancia messaggi ad Arcelore chiede aiuto alla politica. Ma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm avvertono, quasi con un diktat contro la "proliferazione dei tavoli": "le trattative vanno portate avanti solo in sede ministeriale". La precisazione è arrivata in serata dopo la doppia convocazione per sabato 5 maggio di un incontro sulla vertenza- praticamente in contemporanea - da parte del governatore pugliese Michele Emiliano (negli uffici della Regione a Bari) e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci (nella sede del Municipio).Prima di riannodare la trattativa per la cessione dell', le organizzazioni sindacali pretendono garanzie sui livelli occupazionali e sul reddito. Ildi, che si è riunito oggi nello stabilimento di Taranto, ha lasciato intendere che se non ...