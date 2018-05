Iliad | Auchan Porte Aperte Catania primo negozio Sud Italia E tariffe a 2 | 90 tutto

I distributori delle SIM Iliad saranno inseriti nei centri commerciali gestiti da Auchan : Iliad continua a lavorare al lancio in Italia, che dovrebbe avvenire tra poche settimane. Il gruppo francese ha stretto un accordo con il gruppo Auchan per il posizIonamento dei distributori automatici e con Publitalia per gli spot sulle reti Mediaset L'articolo I distributori delle SIM Iliad saranno inseriti nei centri commerciali gestiti da Auchan è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.