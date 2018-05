Il terzo trailer di Red Dead Redemption 2 è online | un Far West più oscuro che mai

optimaitalia

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Rockstar Games ha mantenuto la promessa e, come aveva annunciato in precedenza qualche ora fa, alle 17:00 di oggi (mercoledì 2 maggio 2018) ha pubblicato ilcinematico di Red2, la nuova avventuraern dai creatori di Grand Theft Auto V sequel dell'originale capitolo del 2010.Insieme al, che potete visualizzare e godervi in calce all'articolo, Rockstar fornisce anche una sinossi del gioco:America, 1899. La fine dell'era del selvaggioè iniziata, mentre gli uomini di legge cacciano le ultime bande di fuorilegge rimaste. Coloro che non si arrendono o soccombono vengono uccisi. Dopo una rapina che va gravemente male nella città occidentale di Blackwater, Arthur Morgan e la banda di Van der Linde sono costretti a fuggire. Con gli agenti federali e i migliori cacciatori di taglie della nazione che si ammassano alle calcagna, la banda deve ...