' Il suo cuore sta cuocendo' Orrore infinito Una coppia come tante | ma la realtà era

“Gay e felice”. L’attore si confessa da Silvia Toffanin. Il suo coming out fece scalpore e - dopo tanti anni - l’eco non si è ancora spenta. A Verissimo parla con il cuore in mano : “Hollywood è un posto troppo stressante per gli attori.Ti senti sempre di essere o in una lista di quelli che stanno avendo successo o nell’altra, di quelli che ne stanno riscuotendo meno. E’ molto angosciante” ha detto a proposito della scena attoriale americana, in base alla sua esperienza. Una confessione a cuore aperto davanti alle telecamere di Verissimo quella di Rupert Everett che davanti a Silvia Toffanin non ha avuto peli sulla ...

Bianca Atzei a Verissimo racconta il suo dramma : "L'operazione al cuore ti devasta" : A pochi giorni dalla fine dell'Isola dei Famosi, i protagonisti di questa edizione tornano a Verissimo per ripercorrere quanto accaduto alle Honduras...

“50 infarti in sei ore”. Il cuore matto di Katia - 29 anni e una figlia appena nata. Il suo corpo - all’improvviso - impazzisce. Ma lei - tenace - non si arrende e grazie al coraggio dei medici ecco arrivare il finale a sorpresa che ha commosso l’Italia : Ventinove anni, originaria di Napoli ma residente a Roma. Una vita apparentemente normale e spensierata messa a rischio all’improvviso, però, da un cuore completamente impazzito mentre si trovava in vacanza, durante le festività pasquali, a San Giorgio a Cremano. Prima soccorsa da sua madre a casa (che per una coincidenza pochi giorni prima aveva seguito un corso di rianimazione), poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale ...

Katia - 50 arresti cardiaci in 6 giorni : la storia - a lieto fine - del suo cuore impazzito : Era impazzito all'improvviso, e senza una ragione, il cuore di Katia, una ragazza di 29 anni originaria di Napoli, residente a Roma, in vacanza a San Giorgio a Cremano a Pasqua. Prima soccorsa da sua ...

Rosa ritrova il cuore di suo figlio morto : Così continuerò a volere bene al mio Ale : Una storia a lieto fine, di quelle che fanno un po' piangere ma fanno anche bene al cuore. Rosa Bua ha trovato il ragazzo nel cui petto batte il cuore del figlio Alessandro, morto a 33 anni per un aneurisma. La...

“Il suo cuore… colpa vostra”. Romina e la salute di Al Bano : Non accennano a placarsi le polemiche su Al Bano. Dopo le frasi pronunciate a Ballando con le stelle all’indirizzo della sua ex storica Romina era arrivata la risposta di Loredana Lecciso, la donna con la quale Al Bano ha vissuto per 18 anni e dalla quale ha avuto due figli. Adesso interviene Romina e le sue dichiarazioni sono tutt’altro che concilianti: “Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco facendo ...

Bitossi e il suo cuore matto : "Con le visite di oggi non avrei potuto correre" : Lei è conosciuto nel mondo del ciclismo per essere stato cuore matto: costretto a fermarsi, fin quando la tachicardia non allentava la presa. 'In quegli anni noi venivamo sottoposti solo ad ...

Nicole - morta di otite a 4 anni : il suo cuore ha già salvato un altro bambino Indagati otto medici : Il cuore di Nicole ha già salvato un bambino. I genitori della piccola di 4 anni morta a Brescia in seguito ad un'otite che - in base alle indagini - sembra non sia stata rilevata da...

Fabio Fulco dimentica Cristina Chiabotto : nel suo cuore c'è la modella napoletana : La storia d'amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si è conclusa in maniera traumatica da parte di entrambi, ma ora sembra che il bell'attore abbia ritrovato il sorriso con una giovane modella.Il settimanale Chi, infatti, lo ha pizzicato in compagnia della modella napoletana Eliana Sbaragli. E nel numero in edicola da mercoledì 4 aprile, sono state pubblicate le immagini esclusive di Fabio mentre bacia appassionatamente la giovane. Questa è ...