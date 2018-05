Il soccorso alpino a Sky TG24 | in montagna rischio zero non esiste

Montagna : Zaia - cordoglio per tragica scomparsa dei due volontari del soccorso Alpino : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - “Enrico e Alessandro sono l’ennesimo straziante tributo che la Montagna ci chiede. Si percepisce come una crudeltà il fatto che le loro giovani vite si siano interrotte proprio là dove più di tutto desideravano essere: sembra l’accanirsi, già provato purtroppo in tante

Tragedia sull'Antelao - muoiono due uomini del soccorso alpino : PIEVE DI CADORE . Tragedia in montagna e il mondo del Soccorso alpino in lutto, in particolare quello bellunese. Sono stati trovati senza vita i corpi di Enrico Frescura , 30enne di Domegge di Cadore,...

Alpi Bellunesi - morti due giovani del soccorso alpino : scivolati in un canale : Stavano affrontando la parte conclusiva del canale Oppel, sulle Alpi Bellunesi, quando sono scivolati entrambi, fermandosi alcune centinaia di metri sullo sbocco sottostante. Senza riuscire a sopravvivere. Due giovani sciAlpinisti, entrambi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, hanno perso la vita sull’Antelao. Si chiamavano Enrico Frescura, 30 anni, del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, e Alessandro Marengon, 28, del Soccorso Alpino ...

Incidente sulle Alpi svizzere - soccorso alpino Alto Adige : “C’è un’indagine in corso” : “Abbiamo provato a contattare i colleghi svizzeri gia’ ieri sera per capire quanto e’ accaduto, ma non parlano, la polizia ha blindato tutto, perche’ c’e’ un’indagine in corso”: lo ha dichiarato Giorgio Gajer, presidente del soccorso Alpino dell’Alto Adige, in riferimento all’Incidente sulle Alpi svizzere, che ha provocato la morte di 5 persone, tutte italiane. “Avranno cercato ...

Sicilia : turista cade e si frattura la caviglia - intervento del soccorso alpino : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – Il Soccorso alpino e speleologico è intervenuto nella Riserva dello Zingaro per aiutare una turista di 54 anni, M.B., caduta mentre passeggiava nella Grotta dell’Uzzo, fratturandosi la caviglia. La turista è stata raggiunta da tecnici della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano, che hanno immobilizzato la caviglia ed imbarellato lei. E’ stata trasportata lungo il ...

Dieci studenti salvati dal soccorso alpino : TRENTO. Si sta svolgendo in queste ore l'intervento di recupero da parte degli uomini del Soccorso alpino del Trentino di un gruppo di Dieci ragazzi in difficoltà per le particolari condizioni ...

Roma : cade in un dirupo - recuperata dal soccorso alpino : Intervento nel pomeriggio di ieri da parte del Corpo Nazionale Soccorso alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio a Santa Maria Galeria, a nord-ovest di Roma, per soccorrere una ragazza: la 28enne era con un gruppo di amici quando, sporgendosi da un sentiero, è scivolata nel fosso dove scorre il fiume Arrone riportando diversi traumi e perdendo i sensi. Gli amici hanno lanciato l’allarme e sul posto è giunta un’eliambulanza della ...

Potenza - Monte Alpi : il soccorso alpino salva un gruppo di escursionisti in difficoltà : Un gruppo di escursionisti è stato Soccorso sul Monte Alpi, nel Parco nazionale del Pollino, dopo aver sbagliato itinerario ed essersi trovato in difficoltà per rientrare alla base. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio ed ha richiesto l’intervento di una squadra del Soccorso Alpino della Basilicata. In territorio di Castelsaraceno, nel Potentino, il gruppo ha confuso il sentiero di ritorno durante un’escursione, così ha ...