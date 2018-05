Il sisma gli ha distrutto 3 hotel Uno sfollato suicida a Macerata

Macerata - 56enne si toglie la vita : viveva da sfollato dopo che il sisma aveva danneggiato i suoi 3 b&b : Il terremoto aveva danneggiato i suoi tre bed&breakfast e anche la sua casa di proprietà. aveva deciso di ripartire da capo, realizzando nuove strutture ma in un posto diverso. Il sisma, però, aveva lasciato ferite evidenti e mai rimarginate, come in tutta la popolazione. Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) è morto dopo essersi gettato dalla finestra dell’appartamento al terzo piano di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove ...

sisma - gli ingegneri vogliono meno burocrazia Il rettore Longhi : 'Con voi l'Università cresce' : La Federazione ha poi svolto attività consultiva nell'ambito del Consiglio regionale economia e lavoro , CREL, . L'Ing. Conti ha, inoltre, evidenziato il ruolo importante di Feding Marche nella ...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Il sisma avvertito anche nel Lazio Gli esperti : "Attenti - arriveranno le repliche" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...

Scossa forte - tanta paura tra la gente. Il ricordo del sisma dello scorso luglio : Scossa 5.0, paura ma nessun danno E' stata una giornata all'insegna della paura in molte zone del mondo, colpite da sismi piuttosto importanti. Prima la Scossa di magnitudo 4.6 che ha interessato il maceratese, poi il violento terremoto 6.3 che ha spaventato notevolmente la popolazione cilena. All'...

Violenta scossa di terremoto. Nella zona è l'ennesimo sisma negli ultimi mesi : Una porzione di mondo, inoltre, dove sono presenti numerosi vulcani attivi, tra i più potenti del pianeta. Lo scorso mese di febbraio, la Papua Nuova Guinea è stata interessata da un altro violento ...

Terremoto oggi a Ricigliano/ Ingv : Campania - sisma magnitudo 3.2 avvertito anche in Basilicata (6 aprile 2018) : Terremoto oggi, 6 aprile 2018, a Ricigliano. Ingv, ultime notizie e dati: in Campania sisma di magnitudo 3.2 sulla scala Richter avvertito anche in Basilicata. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:50:00 GMT)

sisma - intervista al commissario straordinario per le aree colpite : 'Rricostruzione partita - serve una legge per gli abusi piccoli' : Lo Stato pagherà tutte le spese affrontate dai cittadini per la ricostruzione, ma il sugli abusi edilizi il dopo Sisma agirà in maniera chirurgica: solo per quelli più piccoli arriverà presto una ...

"Noi non dimentichiamo" la rete famigliari vittime di stragi a L'Aquila per il IX anniversario sisma : L'Aquila - Ancora una volta, da diversi anni ormai, i familiari di vittime di stragi di vario genere, si incontreranno a L'Aquila, in occasione dell'anniversario del Sisma del 6 aprile 2009, per unire le loro battaglie personali e fare fronte comune, pensare al futuro di chi è vivo e non solo ricordare chi è morto. E' un’altra Italia, invisibile agli occhi e spesso alle cronache. L'appuntamento è per il 5 ...

Due anni dopo il sisma : l’aiuto agli animali del cratere : 1/9 ...

Terremoto in Puglia - sisma intenso e raro : tanta paura - ecco i dettagli Video : Forte scossa di #Terremoto in Puglia. Stavolta, rispetto a quelle precedenti verificatesi in Grecia ed in Albania nei mesi scorsi, la scossa è stata avvertita nettamente in tutta la regione pugliese perché è avvenuta in una zona vicinissima alla costa, soprattutto nel barese, nel brindisino e nel leccese. Questo, nonostante fosse di magnitudo 3.9, quindi più leggera rispetto a quelle avvenute in passato nei Balcani. La scossa si è verificata ...

Terremoto in Puglia - sisma intenso e raro : tanta paura - ecco i dettagli : Forte scossa di # Terremoto in Puglia. Stavolta, rispetto a quelle precedenti verificatesi in Grecia ed in Albania nei mesi scorsi, la scossa è stata avvertita nettamente in tutta la regione pugliese ,...

Terremoto Puglia - scossa M 3.9 nella notte/ Ingv - sisma avvertito a Bari e Ostuni : il precedente del 1743 : Terremoto Puglia, scossa M 3.9 nella notte: paura da Bari a Lecce fino a Brindisi. Nessun danno registrato, il precedente che terrorizza: il Terremoto del 1743 (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:29:00 GMT)

Terremoto in Puglia - sisma intenso e raro : tanta paura - ecco i dettagli : Forte scossa di Terremoto in Puglia. Stavolta, rispetto a quelle precedenti verificatesi in Grecia ed in Albania nei mesi scorsi, la scossa è stata avvertita nettamente in tutta la regione pugliese (perché è avvenuta in una zona vicinissima alla costa), soprattutto nel barese, nel brindisino e nel leccese. Questo, nonostante fosse di magnitudo 3.9, quindi più leggera rispetto a quelle avvenute in passato nei Balcani. La scossa si è verificata ...

TERREMOTO PUGLIA - SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE/ Ingv - sisma avvertito da Bari a Lecce : allarme diffuso : TERREMOTO PUGLIA, SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE: un sisma molto forte ha avuto origine in mare allertando l'intera regione. Paura da Bari a Lecce fino a Brindisi: (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:26:00 GMT)